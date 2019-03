El aviso del Almirón en la previa del choque ante Boca

El entrenador de San Lorenzo, Jorge Almirón, avisó hoy que "todos los jugadores quieren" jugar el próximo sábado ante Boca Juniors, como visitante, por la 22da fecha de la Superliga.

Pero aclaró que analizará la recuperación física del plantel luego del debut en la Copa Libertadores de América ante el Melgar de Perú (0-0) en la altura de la ciudad peruana de Arequipa.

El DT del "ciclón" habló con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza tras la llegada del plantel desde Perú y se refirió al próximo compromiso que será el clásico del sábado ante Boca en La Bombonera.

"Todos los jugadores quieren estar contra Boca el sábado. Veremos como se recuperan pero creo que están todos bien y disponibles para jugar", avisó Almirón, quien se quedó con buenas sensaciones luego del empate ante Melgar el martes por la noche, por la primera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

"Tuvimos chances para ganar el partido, pero no pudimos aprovecharlas", lamentó el entrenador que todavía no pudo ganar en los once partidos de su ciclo.

"El rendimiento que mostró el equipo es un buen parámetro para lo que viene", apuntó el ex DT de Lanús.

El plantel no fue liberado y quedó concentrado en un hotel de la zona de Ezeiza ya que esta tarde se entrenará en la Ciudad Deportiva.

El partido ante Boca Juniors por la 22da fecha de la Superliga se jugará el sábado desde las 21.30 en La Bombonera.