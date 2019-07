El argentino que reemplazaría a Neymar en el PSG

Está clarísimo que Neymar no quiere seguir en el Paris Saint Germain. El elenco de Francia no se quiere desprender de él, pero tampoco sirve tener un futbolista que no es profesional.

Según anunció el diario Mundo Deportivo, el PSG pensó en Paulo Dybala para reemplazar al crack de la Selección de Brasil.

.

Leonaro, director deportivo del club parisino, habría contactado al entorno de La Joya para saber si había alguna posibilidad.

¿Cuál fue la respuesta? Que no, que el hombre de la Selección Argentina no tiene, por ahora, intenciones de salir de Juventus.