Inglaterra se enfrentará a los All Blacks el próximo sábado en Yokohama por una de las dos semifinales del Mundial y su Head Coach Eddie Jones acusó que durante el entrenamiento del martes, el equipo inglés fue filmado desde un edificio próximo a las instalaciones.

"Definitivamente había alguien en los departamentos (frente al campo de entrenamiento) filmando, podría haber sido un fanático japonés", dijo Jones que agregó: "No me importa, amigo. No me importa. Sabíamos desde el principio que estaban filmando, no cambia nada de lo que hacemos y nos encanta".

Jones contó que no envió personal de seguridad para investigar al lugar. "Ya no necesitas hacerlo más. Puedes ver la capacitación de todos en YouTube. Ya no hay absolutamente ningún valor en eso. Todos saben lo que hacen los demás. Ya no hay sorpresas en el rugby mundial", sostuvo.

Además, el entrenador bromeó que también había enviado a alguien a ver la práctica de los All Blacks: "Solíamos hacerlo (filmar en secreto sesiones de entrenamiento del rival de turno). No lo he hecho desde 2001. No hay necesidad, puedes verlo todo en YouTube. No tiene ningún valor hacer ese tipo de cosas en lo absoluto".

Fuente: Scrum