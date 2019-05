Dos mendocinos jugarán el Mundial de Rosario con Los Pumitas

El Head Coach de Los Pumitas, José Pellicena, confirmó el plantel de 28 jugadores para afrontar el Campeonato Mundial de Menores de 20 años que tendrá lugar en Rosario y Santa Fe, entre el 4 y 22 de junio próximo.

“Hay jugadores nuevos, algunos que repiten, otros que no. No me gusta comparar con otros Mundiales porque son realidades muy diversas, veo una gran oportunidad de disputar un campeonato mundial juvenil en Argentina, lo cual es motivador tanto para staff como para el jugador, así que lo tomamos con muchas ganas, expectativa y, obviamente, sin olvidarnos de trabajar duro para seguir mejorando en todos los detalles.”, sostuvo Pellicena, quien ya estuvo al frente del Seleccionado en el Mundial del año pasado en Francia.

El tercera línea de Marista, Juan Martín González, y el wing de Mendoza Rugby, Rodrigo Isgró son los mendocinos elegidos para disputar el Mundial. El que no quedó en la lista definitiva fue Ignacio Vidal, tercera línea de Mendoza Rugby.

González e Isgró, los mendocinos que jugarán el Mundial.

Argentina integrará el Grupo A en el Mundial junto a Francia, Gales y Fiji. El debut será el martes 4 de junio ante Gales en el Hipódromo de Rosario, en tanto que el sábado 8 se medirán frente a Fiji en CRAI de Santa Fe. El cierre de la etapa clasificatoria será ante Francia, el miércoles 12 de junio, nuevamente en el Hipódromo. Todos los partidos serán a las 13 hs.

Los rivales que tendrán Los Pumitas en el Mundial.

“Nuestro foco está puesto en nosotros, en cómo podemos seguir mejorando nosotros día a día, trabajando. Obviamente ya en vistas del Mundial empezamos a poner el ojo en el rival, sobre todo Gales que es primer adversario, pero nuestras energías están en el trabajo que podemos hacer nosotros.”, señaló el Entrenador.

De cara al inicio del certamen, el Seleccionado M-20 se volverá a reunir a fines de mayo en Buenos Aires, para llevar a cabo la última concentración antes de instalarse en Rosario. Al respecto, Pellicena detalló cómo será la preparación en estos días con el plantel definido. “Nos quedan tres semanas para volvernos a juntar y los jugadores trabajaran muy duro en sus clubes, academias y centros de rugby. Nos volvemos a juntar a fines de mayo para una nueva concentración e instalarnos definitivamente para afrontar el campeonato.” , concluyó,

Serán siete los integrantes del Seleccionado con experiencia mundialista que repetirán en esta edición. Ellos son Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares, Mateo Carreras, Gonzalo García, Joaquín De la Vega, Bautista Pedemonte e Ignacio Mendy.