Dorados de Maradona perdió sobre la hora

Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división mexicana dirigido por Diego Maradona, perdió anoche como visitante frente al Atlético Zacatepec, por 1 a 0, en un encuentro por la segunda fecha del Grupo 3 de la Copa México de fútbol.

El partido se jugó en el estadio Agustín Coruco Díaz y el gol de Zacatepec lo convirtió Leobardo López a los 90 minutos.

Luego de dos fechas los tres equipos del grupo, el restante es Querétaro, están igualados con tres puntos y el próximo compromiso de Dorados será el 6 de febrero venidero recibiendo a Zacatepec en Sinaloa., señaló SoccerWay.

En Dorados jugaron como titulares los argentinos Gustavo Canto (ex Sarmiento y Ferro), Luis Jerez (ex Defensa, Godoy Cruz y Talleres), Fernando Elizari (ex Independiente, Quilmes, San Lorenzo y Defensa), Facundo Juarez (ex Mitre de Santiago del Estero) y en el segundo tiempo ingresó Jorge Córdoba (ex Arsenal, Defensa y Godoy Cruz).

En Zacatepec, dirigido por el argentino Ricardo Valiño, jugó Ezequiel Cirigliano (ex River, Tigre y Atlético Tucumán) y Juan Cardozo (ex Arsenal).

Otros resutados de anoche en la Copa México: Lobos 1-Veracruz 0, Alebrijes 1- León 1 y San Luis 2 -America 0.