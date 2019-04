Domingo con muchos campeones en el tenis de Mendoza

MENDOCINOS CAMPEONES EN SAN JUAN

Las canchas del Jockey Club y el San Juan Tenis Club fueron el escenario para el Torneo Regional de Menores de la Asociación Argentina de Tenis y que contó con la organización de la Federación de la provincia vecina.

Los finalistas del Torneo Regional. (Foto Gentileza)

La participación de nuestros tenistas fue muy buena, logrando varios de ellos traerse trofeos a nuestra provincia.

Por el lado de las Damas todas fueron finales entre mendocinas, salvo la de 18 años. Agustina Reyes Malco le ganó a Giuliana Lucentini en lo que se refiere a menores de 12 años. En sub 14, Macarena Alonso superó a Greta Zawels y en 16, Sol Pérez Millán hizo lo propio con Paloma Domínguez.

Agustín Tupalle junto a su entrenador, Javiel Viccia (Gentileza)

Por el lado de los Varones, en Sub 12, Gonzalo Leiva derrotó al riojano Joaquín Zapata; en sub 14, Iannis Miletich levantó la copa tras superar a Juan Francisco Pereyra; Juan Manuel Sosa Escalada le ganó la final de sub 16 al sanrafaelino Juan Martín Accossatto y en sub 18, Agustín Tupalle doblegó al puntano Santino José.

FINALIZÓ LA COPA VENDIMIA

Este fin de semana se jugaron las finales de una nueva etapa del Circuito Mendocino de Categorías de la Federación Mendocina de Tenis, que en esta oportunidad puso en juego la “Copa Vendimia”.

Debido a la muy buena cantidad de inscriptos, el certamen se tuvo que jugar en tres sedes, Leonardo Murialdo, Banco Nación y Jockey.

Estos son algunos de los resultados registrados.

SEGUNDA CABALLEROS

Copa de Oro: Roberto Cohn a Gabriel Houri 7/5 y 6/4

Copa de Plata: Lautaro Di Marco a Gastón Secchi 6/2 y 6/2

TERCERA CABALLEROS

Copa de Oro: Federico Moor a Matías Ortíz 6/3 y 6/4

Copa de Plata: Santiago Villarroya a Luís Amengual por W.O

Domingo de finales en Murialdo.

CUARTA CABALLEROS

Copa de Oro: Santino Rossini a Fernando Miranda 6/7, 6/3 y 6/3

Copa de Plata: Vicenzo Torre a Santiago Frigerio 6/2 y 6/1

Cuarta categoría se jugó en Banco Nación.

QUINTA – 15 AÑOS

Copa de Oro: Tomas Bustos a Mateo Cuello 6/4, 1/6 y 6/3

Copa de Plata: Ignacio Henríquez a Leonel Mathons 6/1, 5/7 y 6/4

QUINTA +15 AÑOS

Copa de Oro: Jeremías Duín a Matías Ferrer 6/1 y 6/1

Copa de Plata: Mauricio Moyano a Luís Raya 6/3 y 6/0

TERCERA DAMAS

Copa de Oro: Agustina Reyes a carolina Stone 6/4, 4/6 y abandono

Copa de Plata: Eugenia Cabrillana a Tiziana Plessy 6/4 y 6/1

CUARTA DAMAS

Copa de Oro: Rocío Parra a Florencia Rodríguez 7/5, 4/6 y 6/1

Copa de Plata: Paulina Guanzini a Pilar Torrent 6/1 y 6/2

Las finalistas en Cuarta Damas

LOS MÁS CHICOS ESTUVIERON EN EL ANDINO

Dos jornadas de una gran convocatoria tuvo el Andino Tenis Club, en donde se realizó con todo éxito dos propuestas para los más chicos, quienes están comenzando a jugar en este hermoso deporte.

Gran cantidad de chicos en el Andino (Foto Gentileza)

En la mañana del sábado se disputó un encuentro denominado “Mendoza Juega Tenis”, que se juega con un formato similar al de Play and Stay, mientras que por la tarde y el día domingo se realizó el “Torneo Gen10s”, de la Asociación Argentina de Tenis, competencia para chicos de 6 a 12 años. El mismo se disputó en cancha naranja en equipos de dos jugadores.