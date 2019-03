Djokovic regresó con victoria

Después de 43 días de unas largas y merecidas vacaciones, Novak Djokovic regresó a la competición en Indian Wells, un torneo donde ganó en el pasado en cinco ocasiones. Al serbio le gusta jugar aquí, le encanta, tiene tanta conexión que esta temporada incluso se permitió el lujo de no dejarse ver en ningún otro torneo desde que terminara el Open de Australia. Claro, de Melbourne salió con la corona puesta, así que se lo podía permitir. ¿Pagaría el peaje en su vuelta? Algo sí, pero no lo suficiente como para verse sorprendido por un Bjorn Fratangelo (7-6, 6-2) que pecó de novato en el momento clave.

Lo cierto es que la primera manga fue bastante rara. El número 1 del mundo estaba en pista con lo justo, era una primera ronda (segunda ronda para él en su cuadro) y tampoco quería desgastarse. Eso ponía un opción de respuesta en la cartera de Fratangelo, quien tendría que enseñar todas sus cartas desde el arranque si quería tener alguna esperanza de éxito. Rebuscando en el H2H encontramos solo un partido entre ambos jugadores, precisamente aquí, en esta misma ronda hace tres años. Un duelo que empezó con un 6-2 inesperado para el estadounidense, aunque luego terminaría siendo una simple anécdota con la correspondiente remontada de Nole.

Pero aquello ya era un pequeño aviso al que agarrarse, si Bjorn era capaz de competir sin miedo, quizá podríamos tener algo más que un trámite. Así fue como el norteamericano fue creyendo en sus posibilidades, punto a punto, hasta que le rompió el saque al balcánico. Era 4-2 y todavía un mundo por delante, pero el primer paso ya estaba dado. Ahí fue cuando Novak se puso el mono de trabajo, ese programa que solamente utiliza en situaciones de urgencia donde el objetivo es no fallar una sola bola. ¡Pues ni con esas pudo devolverle el quiebre! Solo el momento de la verdad, con el número 127 del mundo sacando para el set, provocó que todo se pusiera en su lugar. Djokovic recuperó el servicio (prácticamente se lo entregaron), forzó el tiebreak y cuando iban 5-5, apretó los dientes como hacen los grandes. No había jugado bien, de hecho su rival había sido más valiente y más brillante, pero en el tenis a veces esto no es suficiente. Sobre todo si enfrente tienes a una leyenda.

La emoción que había desprendido el combate ya había sido mucha más de la que todo el mundo esperaba, por lo que ahora tocaba rebajar el éxtasis y pensar en un fin de partido calmado y con la corriente a favor del pentacampeón del torneo. En la grada, Madison Keys observaba a su chico después de haber sido eliminada unas horas antes en el cuadro femenino. En unos minutos, su pareja iba a seguir el mismo camino que ella. Triunfo de Nole, que fue de menos a más, con muy poco que destacar, solo la victoria, la número 50 que logra en este torneo. Tras superar este primer examen, ahora el de Belgrado deberá cambiar la mentalidad si no quiere problemas en su siguiente cita con Philipp Kohlschreiber.