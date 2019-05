El tenista serbio Novak Djokovic y el austriaco Dominic Thiem se clasificaron este jueves para los cuartos de final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, después de deshacerse del francés Jeremy Chardy (6-1, 7-6(2)) y el italiano Fabio Fognini (6-4, 7-5).

El de Belgrado tuvo un partido más trabajado de lo esperado, sobre todo en el segundo parcial, cuando su rival elevó su nivel y llegó a gozar de una bola de set, antes de caer por decimotercera ocasión en otros tantos enfrentamientos contra el actual número uno y sin poder todavía arrebatarle ninguna manga.

'Nole' salió arrollador a la Manolo Santana y muy pronto se puso con un contundente 4-0 tras dos 'breaks'. Luego, pareció bajar algo el ritmo e incluso tuvo que levantar un 0-40 con su servicio antes de sentenciar el set.

A partir de ahí, Chardy mostró otra cara, empezando por su servicio, que mejoró ostensiblemente para permitirle no pasar apuros y plantarse 5-4 arriba. El serbio, pese a estar algo menos fluido en su tenis y movimientos, tampoco dio concesiones hasta ese momento cuando el francés tuvo pelota para forzar un tercer y definitivo parcial.

Djokovic la salvó con un saque al cuerpo y en el 'tie-break' recuperó su solidez para citarse en un atractivo duelo de cuartos con el croata Marin Cilic, noveno cabeza de serie que remontó al serbio Laslo Djere (4-6, 6-3, 6-2).

Por su parte, Dominic Thiem, finalista en las dos últimas ediciones, sacó adelante un siempre complicado encuentro con el imprevisible Fabio Fognini, al que batió con trabajo en dos mangas por 6-4, 7-5 para esperar ya al ganador del Roger Federer-Gael Monfils.

El austriaco, campeón del Godó y que sufrió en su estreno ante Reilly Opelka hasta que el estadounidense se retiró en el tercer set, tenía un atractivo duelo en la Arancha Sánchez-Vicario ante el de San Remo, campeón en Montecarlo y que le había derrotado el año pasado en la arcilla roja del Foro Itálico.

Pero el quinto cabeza de serie se mantuvo firme, sobre todo con su servicio, que no cedió en todo el partido, dejando solo una oportunidad a su rival, que no pudo igualar la temprana rotura que le costó el primer set, pero que en el segundo plantó cara. Fognini tuvo su única bola de 'break' para haberse puesto 5-3, pero no la aprovechó y Thiem no desperdició una en el undécimo juego para romper y sentenciar.