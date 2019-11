Djokovic debutó con victoria en el Torneo de Maestros en Londres

Novak Djokovic ha dejado bien claras sus intenciones en las Finales ATP 2019. El cinco veces campeón debutó este domingo en Londres con una victoria suprema, batiendo por 6-2, 6-1 al debutante italiano Matteo Berrettini en 63 minutos de partido. En el encuentro que abrió el Grupo Björn Borg, el tenista de Belgrado mostró una plenitud física absoluta para marcar grandes diferencias ante su primer adversario. Una realidad quedó bien patente en Londres: Novak ha venido dispuesto a recuperar el trono cuatro años después.

”Me gustan las condiciones de esta pista desde hace años, la verdad es que se ajusta bien a mi estilo. No es sencillo jugar ante jugadores que golpean tan duro pero he tenido la fortuna de encontrar mi mejor nivel al resto”.

Las palabras de Novak no fueron en vano. El triunfo del No. 2 mundial fue una demostración de reflejos en toda regla. Ante uno de los servicios más temibles del ATP Tour, Djokovic ofreció una clase maestra desde la devolución hasta desmontar por completos las virtudes de su rival. El serbio logró hasta cinco roturas y un 58% de puntos ganados al resto en un partido que dominó de principio a fin.

”No es sencillo jugar tu primer partido en las Finales”, declaró el serbio en referencia al debut de su rival en el evento que pone el broche a la temporada. Fueron palabras desde la experiencia de Novak, que cedió su primer partido en la competición ante David Ferrer en la fase de grupos de 2007. “Yo he intentado usar mi experiencia. He tenido la fortuna de lograr el primer break mediado el primer set y a partir de ahí he comenzado a dominar. Matteo tiene un gran servicio y una gran derecha pero he logrado ser sólido”.

Para Novak el regreso a The O2 es siempre una experiencia agradable. Cuatro de los cinco títulos de Finales ATP que descansan en su vitrina fueron conseguidos bajo la cubierta londinense, siendo el tenista con mayor éxito en este escenario. Una realidad que el balcánico se encargó de reconocer abiertamente ante el público asistente.

Es muy bonito volver a Londres”, señaló el No. 2 mundial, cuya última corona de Grand Slam también tuvo lugar en lograr, al conquistar en Wimbledon el pasado mes de julio. “Con el paso de los años he jugado muy bien en este estadio. Este torneo ha reunido a los mejores tenistas del mundo durante los hace 10 años y ha tenido un enorme éxito en este tiempo”.

Su triunfo fue también la demostración de una frialdad tremenda. Djokovic ha ganado el primer partido en sus últimas 11 participaciones en el Torneo de Maestros, confirmándose como uno de los jugadores más notables en la historia de la competición con 36 victorias en 48 partidos.

El serbio se coloca virtualmente como líder de Grupo Björn Borg. La jornada individual quedará cerrada este sábado con el duelo que medirá al suizo Roger Federer con el austriaco Dominic Thiem.