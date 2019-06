El tenista serbio Novak Djokovic y el austriaco Dominic Thiem disputarán la otra semifinal de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras deshacerse este jueves sin excesivos problemas del alemán Alexander Zverev (7-5, 6-2, 6-3) y el ruso Karen Kachanov (6.2m 6-4, 6-2), respectivamente.

Ninguno de estos dos duelos se pudo disputar el miércoles como estaba previsto por la lluvia, pero bajo el sol reinante en París, los dos favoritos cumplieron y lo hicieron sin aparente esfuerzo, aunque el número uno del mundo al menos tuvo que solventar una situación complicada antes de arrollar al de Hamburgo.

Y es que Zverev, quinto cabeza de serie y que buscaba su primera semifinal en un 'grande', comenzó entonado en la Philippe Chatrier y creando problemas a un 'Nole' que tras salvar tres bolas de 'break' terminó cediendo su servicio en el noveno juego.

El alemán, apoyado en sus ganadores (18 de los 35 con los que acabó el partido), se puso 5-4 y servicio para cerrar el parcial, pero después de no haber dejado ningún resquicio al balcánico con su saque, pareció acusar la presión del momento y permitió recuperar la rotura al serbio. El golpe moral se alargó porque Djokovic aprovechó las dudas y encadenó seis juegos seguidos para llevarse la manga y encarrilar la segunda.

Zverev ya no pudo volver a inquietar a su rival, siempre por delante y que tampoco tuvo problemas en adjudicarse el segundo set. El germano intentó plantar más batalla en el tercero, pero en cuanto perdió su servicio hincó definitivamente la rodilla.

El número uno del mundo tendrá ahora como obstáculo al finalista del año pasado, un Dominic Thiem que se metió por cuarto año consecutivo en la penúltima ronda tras no dar demasiadas opciones al ruso Karen Kachanov, al que desarboló en menos de dos horas por 6-2, 6-4, 6-2.

El austriaco, tras una primera semana compleja, ha ido creciendo según avanzaba el torneo y en sus dos últimos partidos ha mostrado su mejor cara. Ante el de Moscú, novato en estas lides, firmó 29 'winners' y sólo 12 errores no forzados, recibiendo algo de 'ayuda' de su rival, cuya agresividad no tuvo excesivo premio (37 errores no forzados).

Además, el de Wiener Neustadt no concedió ni una sola pelota de rotura a Kachanov y dominó siempre con cierta comodidad el encuentro, salvo en el segundo parcial, donde el ruso aguantó hasta el 4-4 antes de ceder de forma fatal su servicio.