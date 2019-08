Diego Pozo pidió "tener paciencia con el equipo"

Finalmente llegó el día del debut. Gimnasia y Esgrima puso primera en la máxima categoría de ascenso y no pudo pasar del 0 a 0 ante Defensores de Belgrano en el Legrotaglie. Y como todo primer partido el cotejo fue duro y chivo, algo que resaltó el entrenador Mensana Diego Pozo luego de terminado el partido.

Pozo no pudo estar en la cancha debido a que todavía no le llegó el certificado analítico del curso de entrenador que hizo en Santa Fe. Sin embargo el ex arquero del Tomba vio el partido de cerca y por lo tanto brindó su reflexión ante la prensa.

“Fue un partido duro contra un equipo que se conoce hace mucho y que tiene jugadores de experiencia”, arrancó el adiestrador. Luego agregó: “Todos los partidos van a ser así y tenemos que tener las ideas para vulnerar a los equipos que se refugian atrás como pasó hoy”.

Sobre el funcionamiento del equipo y la alineación donde hubo muchos jóvenes, Diego Pozo no dudó y aseguró: “Es un equipo joven y en formación, hay que tener paciencia y creo que con el correr del torneo van a ver a un equipo más parecido al del segundo tiempo y todos estamos trabajando para conseguir eso”.

El Lobo empató sin goles

Lo mejor del Lobo fue en el complemento, donde se adueñó del balón y empujó siempre contra el arco rival, aunque sin definición. “En el primer tiempo no tuvimos tenencia y ellos nos generaron un par de situaciones por arriba. Pero en el segundo sí tuvimos posesión y también creamos chances, pero se nos complicó en el final porque se cerraron bien con dos líneas de cuatro”.

Por último, Pozo se refirió a la delantera que fue tal vez el punto flaco del equipo: “En defensa se hizo un partido bárbaro. Nos está faltando peso ofensivo pero son jóvenes”.

“Tanto Nacho (Morales) como Tadeo (Marchiori) lo hicieron bien, pero hay que tenerles paciencia porque son chicos del club. Por ejemplo Tadeo viene de jugar Liga Mendocina y por lo menos el cuerpo técnico va a tener paciencia con estos chicos porque la necesitan para crecer” completó.