Diego Pozo: "Jugar con River es una motivación especial"

Esta noche a las 21.10, en Villa Mercedes, Gimnasia y Esgrima enfrentará a River Plate por los 16avos de final de la Copa Argentina y su entrenador, Diego Pozo, palpitó este duelo en el que el Lobo buscará dar el batacazo y escribir otro capítulo de su rica historia.

En diálogo con Fox Sports, Pozo consideró que el duelo de esta noche "es importantísimo. Es un partido muy importante para la institución, muy importante para los chicos del club. Siempre jugar con equipos grandes es una motivación".

"JUGAR CON RIVER ES UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL" Diego Pozo hace su debut como entrenador en Gimnasia de Mendoza y sostuvo: "Vamos a ser ordenados y saldremos de contra, trataremos que hacer un partido equilibrado".

Con respecto a la forma en la que planeó este partido, Pozo dijo que "nosotros lo preparamos para enfrentar a River, que es lo que tenemos ahora. Sabemos que enfrentamos al mejor equipo de América en los últimos años, lo preparamos de la mejor manera".

"Tenemos que disfrutarlo al partido, porque estos partidos no se juegan todos los días".

Sobre el rival de esta noche, dijo que "es un equipo que tiene categoría, un DT importante. Me he enfocado más en Gimnasia que en River, sabiendo que tenemos que tener todas las precauciones necesarias y que hay que estar en todos los detalles para hacer un buen partido".

Por último, aseguró que "hoy se va a ver el equipo que uno pretende, lo que me gusta a mí, sabiendo que hemos tenido pocas prácticas juntos con los chicos que han venido de refuerzos. Me gusta un equipo ordenado, que mantenga el cero en su arco, que sea agresivo en todos los sectores y salga rápido cuando tengamos un contraataque. Me baso más en la seguridad y en el orden".