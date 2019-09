Diego Pozo, conforme porque “solo faltó el gol”

Fue un 0 a 0 contra Quilmes que dejó con sabor a poco a la gente del Lobo. Es que el Mensana intentó permanentemente quebrar la resistencia de la visita y a pesar de que moralmente merecía llevarse los tres puntos, la sequía de goles le impidió festejar en el Legrotaglie.

Una vez más el equipo Blanquinegro demostró que en el fondo es bastante sólido y el hecho de que no haya recibido goles en las tres fechas que lleva el torneo, es un indicador más que elocuente. Sin embargo cuando apreciamos el arco de enfrente ahí los números no son alentadores ya que el Lobo ha convertido solamente 1 gol que fue de penal. No obstante esta realidad dispar en los extremos del equipo lo depositan en una posición expectante con 5 unidades.

El técnico de Gimnasia Diego Pozo, analizó estos aspectos del equipo y también la igualdad ante el Cervecero: “Lo vi bien al equipo, lo buscamos todo el tiempo y de todas las formas y no pudimos encontrar el gol de local. Me voy contento porque por momentos fuimos un equipo que jugó bien, que fue prolijo e intenso”.

En cuanto a la firmeza en la última línea, Pozo comentó: “Es algo muy positivo y me da mucha tranquilidad por el grupo en general. Se juegan la vida cada partido, están trabajando bien y están en un estado físico muy bueno”.

“Nos faltó el gol porque hicimos todo. Los chicos hicieron un gran esfuerzo y nos falta la contundencia que puede llegar en cualquier momento”, completó el DT.

Luego expresó su convencimiento por el trabajo y el fútbol que desarrollan sus dirigidos: “Este es el camino porque es un grupo joven que tiene mucha hambre de gloria. Esto recién empieza y vamos a ir partido a partido porque esto es muy duro. Sabemos que somos un equipo batallador y va a ser difícil que nos ganen”.

Gimnasia fue superior a Quilmes.

Por último habló sobre su ausencia en el campo de juego, ya que todavía no llega desde Santa Fe la documentación necesaria para obtener el carnet y poder estar en el banco de suplentes: “Se ve raro de afuera, pero estoy en un gran grupo de trabajo y si bien uno quiere estar adentro en este caso Martín Abaurre que está adentro conoce bien a los chicos y hace lo mejor para Gimnasia”.