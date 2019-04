Di Zeo vino a Mendoza pero le impidieron entrar al estadio

La barrabrava de Boca Juniors se hizo presente en el estadio Malvinas Argentinas para asistir al partido entre su equipo y Godoy Cruz Antonio Tomba por los octavos de final de la Copa de la Superliga, pero uno de sus líderes, Rafael Di Zeo, se quedó en la puerta.

Según informó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Di Zeo no superó el filtro del programa Tribuna Segura y se le prohibió el ingreso al Malvinas Argentinas, junto a otras 12 personas grupo que llegaron con él en un colectivo.

Una vez prohibido su ingreso, la Policía de Mendoza los retiró de las inmediaciones del estadio y procedió a labrar las actuaciones rutinarias.

Es el segundo partido consecutivo en el que Di Zeo no puede presenciar un partido de Boca, ya que el miércoles pasado el Xeneize visitó a Deportes Tolima y apenas aterrizó en Colombia fue deportado por las autoridades de aquél país.

Guillermo Madero, titular del programa Tribuna Segura, dijo que "las personas que tienen causas o delitos vinculados al fútbol no podrán ir más a los estadios. Esto no es contra nadie en particular".

Di Zeo es uno de los 128 barras de Boca -también Mauro Martín- que en abril recibieron la prohibición durante cuatro años de ingresar a las canchas, dictada por la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.