El volante del Paris Saint Germain, Ángel Di María, analizó el presente de la Selección argentina y habló de su ausencia en la última convocatoria de Lionel Scaloni.

En diálogo con Fox Sports relató que "lo hablé con Leo Paredes hace unos días, es momento de armar un equipo. En su momento lo hizo Sabella y también Martino. Hay que poner un equipo y bancarlo, ir llevándolo. Ya pasó esta Copa América de pruebas y en la próxima tendría que haber un equipo armado".

Teniendo en cuenta que no fue convocado por Scaloni para los próximos amitosos, Di María dijo que "no hablé con Leo. Seguiré trabajando en el club y, si me toca estar, nunca le diré que no a la Selección. Lo más lindo del mundo es vestir esa camiseta".

Respecto a la convocatoria y los proyectos que asoman en la Albiceleste, opinó: "Me gustó bastante, no por los viejos sino más por los nuevos. Se ve que hay calidad y mucho potencial, que pueden vestir la camiseta y eso es lo más importante para el nuevo proceso. Scaloni me gusta, se rodeó de gente muy buena y confiable, eso es importante".

Finalmente, Di María fue consultado por el liderazgo más evidente de Lionel Messi en el plantel, lo que se notó claramente en la Copa América, y dijo que "Leo siempre tuvo eso de hablar, de expresarse. Pasa que en su momento estaba Masche, al que le gusta más hablar y expresar sus cosas, entonces Leo se quedaba más resguardado".