Después del telegrama, Centurión no se presentó a entrenar

El conflicto entre Ricardo Centurión y Racing sigue acumulando capítulos día a día. El jugador de La Academia, luego de intimar al club exigiendo ser reincorporado a Primera, decidió no presentarse al entrenamiento matutino de la Reserva este jueves.

El polémico jugar había alegado en la carta documento que el hecho de haber sido bajado a la Reserva le causaba "ostensibles y graves prejuicios de índole personal, deportivo y profesional".

Y siguiendo en esa línea, el hecho que no haya ido al entrenamiento no sorprendió en Avellaneda. Sin embargo, hasta el momento Racing no recibió ningún telegrama, por lo que deberá ver qué decisión toman desde el club, y como sigue esta novela mediática con el jugador.