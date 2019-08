Después de 21 años, habrá elecciones en All Boys

Dos listas competirán mañana para renovar autoridades en el club All Boys, que participará del próximo campeonato de la Primera Nacional (ex B Nacional), luego de haber alcanzado el ascenso por ganar el Reducido de la B Metropolitana.

Alrededor de 1.600 asociados podrán elegir mañana, entre las 12.00 y 18.00, aproximadamente, al candidato de la agrupación 'Sentimiento Blanco y Negro', que postula como presidente al empresario teatral Claudio Salama, o bien al médico Rubén Tucci, el elegido para representar al núcleo 'Floresta Unida'.

Nicolás Cambiasso, ex arquero y capitán del equipo de Floresta durante el reciente período que la institución estuvo en Primera División (2010-2014), acompañará a Salama como candidato a vicepresidente segundo.

Mañana se viene una jornada histórica en #AllBoys.



A partir de las 9 hs. Asamblea General Ordinaria, luego a partir de las 12 hs. y hasta las 19 hs. elecciones.



CANDIDATOS



️Lista 1: Rubén Tucci de @FlorestaUnida_p

️Lista 2: Claudio Salama de @SentimientoByN pic.twitter.com/aXGSndJhWj — Club Atlético All Boys (@caallboys) August 3, 2019

El actual presidente Fabián Aguirre, quien estuvo al frente de la institución entre 2014 y 2019, dejará la entidad "mucho más desendeudada de lo que la tomamos", cuando el anterior titular, Roberto Bugallo, renunció en una tumultuosa Asamblea en junio de 2014, a partir de una inaudita y grave crisis económica, con una deuda estimada en los 150 millones de pesos.

"Pagamos 65 juicios, todavía quedan 33", describió a Télam el hasta mañana presidente Aguirre, quien dejará su lugar al ganador de la contienda electoral, a partir del lunes próximo.

Salama, de 57 años, prometió "un equipo de trabajo para conducir al club en beneficio del socio, para que la gente se vuelva a acercar". El proyecto futbolístico será manejado por "colaboradores externos, que serán controlados por los socios. No le entregaremos las llaves del club a nadie", le dijo al programa partidario 'Locos por All Boys' (AM 1400 Radio Punto).

Por su lado, Tucci, de 62, también apuesta al laburo colectivo, en el marco de una agrupación "que se formó hace dos años y que viene trabajando y colaborando desde ese momento con la institución". El presidente del Colegio Médico IV de San Martín puso el acento en "mejorar la infraestructura del club, el Polideportivo y el Jardín Maternal que hace falta construir", en relación a las obras que se deben realizar en el predio de la calle Chivilcoy, enfrente del estadio Islas Malvinas.

La entidad de Floresta no tiene elecciones de renovación de autoridades desde 1998, cuando en aquel entonces, el ex presidente Pablo Brey ('Fuerza albinegra'), le ganó la pulseada a Luis Groiso ('Unidad alba'), por 394 a 269 votos.