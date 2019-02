Despiden los restos de Emiliano Sala

Los restos de Emiliano Sala, quien murió en un accidente aéreo mientras se trasladaba de Nantes (Francia) a Cardiff (Gran Bretaña), son velados en la localidad santafesina de Progreso.

La ceremonia se realiza desde las 7 hasta las 15.30 -incluirá una misa- en el Club Atlético y Social San Martín de Progreso, donde el exdelantero del club Nantes comenzó su formación deportiva.

"El último adiós a Emiliano", tituló el comunicado de la Comuna de Progreso, un pueblo distante a 73 kilómetros de la capital santafesina y con apenas 2500 habitantes.

La familia y los amigos del futbolista fallecido indicaron que la prensa "no podrá" estar en el salón donde se velará el cuerpo de Sala y también se le solicitará a los presentes que "no tomen fotos, ni graben y no utilicen sus teléfonos celulares en el lugar".

Entre los presentes en el velorio, estarán el entrenador del Cardiff City, Neil Warnock, y el defensor del Nantes de Francia e íntimo amigo de Sala, Nicolas Pallois, el último club en el que jugó el argentino.

La familia del jugador pidió cremar sus restos después del velatorio, procedimiento que fue autorizado por las autoridades judiciales que intervienen en el caso.