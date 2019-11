Desaparecieron los restos del avión en el que falleció Emiliano Sala

Los restos del avión del avión siniestrado en el que perdió la vida Emiliano Sala y el piloto del aparato no están en la misma ubicación donde encontraron el cadáver del jugador argentino.

Así lo anunció Matthew Reeve, representante de la familia de Sala, que pretendía recuperar por su cuenta el fuselaje de la aeronave después de que la División de Investigación de Accidentes decidiera no hacerlo.

"La familia no está de acuerdo con la decisión de no salvar el fuselaje. Los restos de la aeronave ya no están presentes cerca de la ubicación y es posible que algunos otros no permanezcan en su lugar por mucho tiempo", afirmó Reeve según Sky Sports.

El avión cayó al mar en mitad del Canal de la Mancha el pasado 21 de enero, cuando Sala viajaba de Nantes a Cardiff para firmar por su nuevo club. Los restos del aparato aparecieron a 67 metros bajo el nivel del mar y allí fue encontrado el cuerpo de Sala el pasado 7 de febrero. El del piloto no fue hallado.