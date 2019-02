Derrota de Jaguares en el debut

La franquicia argentina Los Jaguares, con el debut de su entrenador Gonzalo Quesada, perdió hoy frente a los Lions de Sudáfrica por 25-16 en su primera presentación de la cuarta edición del torneo Súper Rugby, que agrupa a los equipos regionales del hemisferio Sur.

El encuentro se disputo en el estadio de Vélez Sarsfield, fue dirigido por el árbitro neocelandés Mike Fraser y tuvo un parcial para los Lions de 15-13.

El conjunto argentino dejó escapar la posibilidad de comenzar su actuación con un triunfo por errores propios y la efectividad para definir las pocas ocasiones de try que se le presentaron.

En un primer tiempo de trámite parejo, donde ambos equipos repartieron las jugadas de riesgo, un leve dominio en el juego suelto de los sudafricanos les permitió marcar dos tries conquistados por el tercera línea Marmus Schoeman en jugadas de ataque. Así lograron quebrar la defensa argentina.

Previamente, llegó el try del segunda línea Santiago Medrano en un ataque de los argentinos, en una jugada organizada con sus forwards.

En tanto, Joaquín Díaz Bonilla- reemplazante de Nicolás Sánchez-, marcó un penal y una conversión y se encargó de llevar el juego a campo contrario, pero las distracciones y errores se pagaron pago.

Uno de los puntos más bajos del equipo argentino fueron las infracciones -nueve penales- en la primera parte, lo que favoreció a los Lions para neutralizar el envión de los forwards de Los Jaguares.

En consecuencia, los Lions contaron con el predominio de las acciones y tener más posibilidades de marcar y de mantener el orden en defensa.

En la parte complementaria los Lions, más por errores de Los Jaguares que virtudes propias, mantuvieron el control y el dominio de la acciones: Schoesman -figura de la cancha- marcó el tercer try a cinco yardas del ingoal argentino.

A las 20 minutos, el equipo argentino desaprovechó una clara situación de try al perder una pelota Marcos Kremner en cinco yardas del ingoal de los Lions, lo que le hubiera dado la chance de pasar al frente en el marcador.

En el balance final, Los Jaguares desaprovecharon las posibilidades que se le presentaron y una vez más la derrota se consumó por errores propios.

Este fue el primer triunfo de los Lions en la cancha de Vélez Sarsfield ya que en las tres oportunidades anteriores en que se midieron habían ganado Los Jaguares: en 2016 (34-22), 2017 (36-24) y 2018 (49-35).

Por su parte, los Bulls sudafricanos, próximos rivales de Los Jaguares, derrotaron ampliamente a los Stormers por 40-3.

Crusaders, actuales campeones del Súper Rugby, derrotaron de locales en el Eden Park a los Warathas sudafricanos por 24-22, en un choque de alto voltaje.

El resto de los encuentros diputados por la primera fecha fueron los siguientes: Chiefs - Highlanders (27-30), Brumbies - Rebels (27-34), Blues – Crusaders (24-22), Warathas_ Hurricanes (19-20), Sunwolves- Sharrks (10-45) y Bulls- Stormers (40-3)

El conjunto argentino- que juega de local por primera vez en el inicio de la competencia-, jugará los próximos dos encuentros en la cancha de Vélez, el próximo 23 de febrero frente a los Bulls y el 2 de marzo, con los Blues.

- Síntesis -

Los Jaguares: Joaquín Tuculet; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (capitán), Ramiro Moyano; Joaquín Díaz Bonilla y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Mayco Vivas. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Enrique Pieretto, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Martín Landajo, Juan Cruz Mallía y Matías Moroni.

Lions: Dylan Smith, Malcolm Marx y Carlu Sadie; Rhyno Herbst y Marvin Orie; Marnus Schoeman, Hacjivah Dayimani y Warren Whiteley; Nic Groom y Elton Jantjies; Aphiwe Dyanti, Harold Vorster, Lionel Mapoe, Cournall Skosan; Andries Coetzee: Entrenador: Swys de Brujin.

Ingresaron: Pieter Jansen, Frans Van Wyk, Jacobie Adriaanse, Ruan Vermaak, Robert Kruger, Gianni Lombard, Dillon Smit, Wandisile Simelane y Ruan Combrinck.

Tantos en el primer tiempo: 5' try Schoeman (L), 18' penal Díaz Bonilla (J), 18' try Medrano convertido por Díaz Bonilla (J), 26' penal Díaz Bonilla (J), 28' penal Jantjies (L), 31' try Schoaeman convertido por Jantjeis (L). Resultado parcial. Los Jaguares 13- Lions 15.

Tantos en el segundo tiempo: 9' try Schoeman convertido por Janthies (L), 20' penal Díaz Bonilla (J), 30 penal Jantjies (L), Resultado final: Los Jaguares 16- Lions 25.

Arbitro: Mike Fraser. (Nueva Zelanda).

Estadio: Vélez Sarsfield.