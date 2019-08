Del Potro no jugará el US Open

Juan Martín del Potro se sometió a una cirugía exitosa en junio para reparar una fractura de rodilla derecha, pero el argentino no estará listo para el Grand Slam final de la temporada. El martes, la USTA anunció que el campeón del US Open 2009 y finalista de 2018 se perderán el torneo este año mientras continúa su recuperación.

El 31 de julio, el ex No. 3 del mundo compartió un video alentador de sí mismo caminando en una cinta en las redes sociales. Pero del Potro, quien se volvió a lesionar la rodilla en el Fever-Tree Championships, aún así tendrá que bajarse de Flushing Meadows. No ha competido desde ese torneo ATP 500 de césped.

Del Potro, quien sigue siendo el No. 12 en el Ranking ATP, regresó al Top 10 por primera vez en más de tres años en enero pasado, y luego capturó su primer título ATP Masters 1000 en el BNP Paribas Open.

La baja de del Potro permitió que el estadounidense Denis Kudla, que previamente se anunció como Wild Card, entrara directamente en el cuadro principal, y la USTA reasignó ese Wild Card para Christopher Eubanks.

Fuente: ATP Tour