Del Potro fue operado con éxito en Barcelona

El tandilense Juan Martín Del Potro fue operado hoy con éxito en Barcelona, España, luego de que volviera a sufrir una fractura en la rótula de la rodilla derecha esta semana en el torneo de Queen's.

El tenista argentino, de 30 años, fue intervenido en la clínica Creu Blanca de Barcelona por los doctores Jaume Vilaró y Ángel Ruiz Cotorro y se comunicó que "en esa operación se ha procedido a la exéresis del fragmento".

Del Potro repitió una lesión inusual en el tenis (ya le había pasado en octubre del año pasado durante el Masters 1000 de Shanghai) cuando se resbaló en su partido de la ronda inicial del ATP 500 de Queen's, sobre césped, el que le ganó al canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4.

Después de los estudios que le realizaron en Londres y de la consulta con el doctor Cotorro, quien ya lo venía atendiendo por esa lesión en la rodilla desde octubre, se decidió que el mejor tratamiento era la operación, según contó el propio tenista.

"No sé qué va a pasar más adelante, ojalá pueda recuperarme bien, que pueda volver a tener salud en mi rodilla. No sé si el del otro día (contra Shapovalov) fue mi último partido de tenis o no. No puedo saberlo ahora. Veré más adelante cómo es la recuperación y para qué estoy, pero les agradezco el apoyo y la fuerza que me dan, de corazón", expresó Del Potro en un video que subió el viernes a sus redes sociales.

El tandilense, ganador del US Open 2009, campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016, medalla de bronce olímpica en Londres 2012 y de plata en Río 2016, tuvo en su carrera otras cuatro operaciones, tres en la muñeca izquierda y una más en la derecha. Después de esas cuatro intervenciones y varios períodos de meses sin poder pisar las canchas, Del Potro alcanzó el mejor ranking de su carrera, el número 3, en agosto de 2018.