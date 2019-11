Del Potro anunció que no jugará la exhibición ante Federer

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció hoy que no jugará la exhibición programada con el suizo Roger Federer para el miércoles 20 de noviembre próximo en el estadio Mary Terán de Weiss, de Villa Soldati, debido a que aún no se recuperó de la lesión que padece en su rodilla, y adelantó que su reemplazante será el alemán Alexander Zverev.

"Les quería contar que lamentablemente no voy a jugar el partido con Federer. A pesar de haber estado entrenando fuerte durante estos últimos días, me di cuenta que la rodilla no está a nivel para jugar ante el mejor de la historia", confesó el tandilense, de 31 años, en un video que subió a las redes sociales para explicar un nuevo sinsabor en su carrera.

Delpo explica por qué no podrá estar presente en el partido con Federer en Buenos Aires y agradece el apoyo recibido. @delpotrojuan #delpo @fenix pic.twitter.com/djZR2akUds — TeamDelpo (@teamdelpo) November 15, 2019

Pese a la baja de Del Potro, la exhibición con el eximio tenista suizo de 38 años y dueño de 20 títulos de Grand Slam igual se jugará, solo que será ante Zverev, un tenista instalado en el 'top ten' desde su séptimo puesto en el ranking. La exhibición se concretará el miércoles próximo, a las 18, como estaba previsto, en el estadio Mary Terán de Wells, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.

"Disfruten de un gran partido y de poder ver al mejor de la historia en la Argentina. Hasta pronto", concluyó Del Potro, una vez más postergado por una lesión, el gran estigma que lo persiguió durante su carrera, que igualmente fue brillante.