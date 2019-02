Defensa: "Vamos a pelear por el título"

El volante derecho de Defensa y Justicia Domingo Blanco aseveró que "pese a la derrota" de esta noche ante Boca Juniors por la vigésima fecha de la Superliga, en Florencio Varela, van a "pelear por el título hasta el final del campeonato".

"Por perder el invicto (20 partidos que no caía Defensa, la última vez con Newell's también 1 a 0, en la anteúltima fecha del torneo anterior) y por no mantener la punta, no vamos a bajar los brazos, sino que pelearemos por el título hasta el final del campeonato", declaró a la prensa el joven mediocampista que está a préstamo de Independiente.

"Todo el equipo se destacó, en especial en el primer tiempo, pero lamentablemente no se pudo convertir y se pagó caro", prosiguió quien fue la figura del 'Halcón'.

Blanco admitió que se iban "dolidos por la derrota, porque Defensa merecía algo más", y consideró que integra "un muy buen grupo en el que a todos los que les toca entrar lo hacen muy bien".

Por último señaló que "hasta el último partido se dará pelea, porque siempre se quiere ganar en todas las canchas. Pero lo que mantenemos claro es el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2020, más allá de pelear por el título", alertó.