De pie señores, Suggestive Honor tiene pasta de crack

La dos años Suggestive Honor (Suggestive Boy) dio una nueva muestra de su poderío en el Hipódromo de Mendoza. La pensionista de Jorge Stirpa venció por varios cuerpos e igualando tiempo récord para 1300 metros en la segunda presentación de su campaña (está invicta).

La jornada de hoy se destacó como una de las más concurridas del año en la provincia. El nivel de las carreras programadas fue muy bueno y el público llenó las tribunas a pesar del partido por Copa América entre Argentina y Qatar. Los de Scaloni no convencen y el turf aprovechó esa oportunidad para redondear una excelente reunión.

Lo mejor de la tarde fue la presentación de la mencionada Suggestive Honor. La zaina de Jorge Stirpa hacía la segunda presentación de su campaña y volvió a ratificar sus enormes condiciones. La hija de Suggestive Boy tomó la vanguardia a pocos metros de largar y así se vino hasta el disco. Lo hizo marcando parciales destacados y dejando notable impresión. Faltando 300 metros para el disco su escolta Barberino quiso acercarse, pero en ese instante Sergio Fernández llamó a correr a Suggestive Honor y se acabó la carrera. La de la caballeriza La Gran Fortuna “arrancó” con gran fuerza y se terminó imponiendo por nueve cuerpos. Hasta aquí una demostración soberbia, pero a esto habrá que agregarle que igualó el récord para 1300 metros en esta pista (1’ 17” 2/5).

Suggestive Honor parece ser de esa elite de caballos denominados “fuera de serie”. Su campaña recién comienza para la ilusión de sus allegados es muy grande. La zaina tiene pasta de crack y todos soñamos con que siga sumando actuaciones destacadas. Ojalá que así sea.

ALADINO ES EL NUEVO REY DE LA RECTA

El sanrafaelino Aladino se quedó con la súper cuadrera de la jornada. El pupilo de Pedro Guerra venció por el pescuezo a la buena de Emilia Romagna y se subió a la cima del ranking de los ligeros de la provincia. El ganador fue conducido al triunfo en muy buena faena por Jesús Soloza y empleó un tiempo de 21” 2/5 para 400 metros.

En el clásico cuadrero hubo victoria de Aladino sobre Emilia Romagna

AUSPICIOSO DEBUT EN NUESTRO MEDIO PARA KING RULER

King Ruler (Roman Ruler) debutaba oficialmente en Mendoza avalado por una gran campaña en los máximos (ganó cinco en La Plata). El zaino de Jorge Stirpa no tuvo mayores problemas para vencer por varios cuerpos (5) a la puntera Enóloga Sam. Primera victoria en el medio para un caballo que promete convertirse en uno de los capos de la media distancia en la zona Cuyo.

En el cierre de la jornada King Ruler se impuso por varios cuerpos a Enóloga Sam

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figuras destacadas de la jornada será compartida entre el cuida Jorge Stirpa, el jockey Sergio Fernández y toda la barra de la caballeriza La Gran Fortuna. Hoy ganaron dos de los tres clásicos del día (con Suggestive Honor y King Ruler) y dejaron en claro que tienen experiencia y chapa de sobra cuando enfrentan contiendas de este tipo.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el martes 9 de Julio.

A continuación el detalle de los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “HARLAN’S RADIO” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CHE PISTERO 58 I. Ojeda

2° EL CARRILERO 53 F. Campos 2 ½ cpos

3° SOLO YO Y TU 57 L. Caronni pczo

4° BAD AND GLORY 53 W. Escudero 1 ½ cpos

5° ARROW 55 R. Camiletti 1 ½ cpos

6° JUAN CHARRÚA 55 D. Ledesma ½ cpo

7° EL DANIEL 57 R. Zapata 3 cpos

U° BRUNETI (*) 56 A. Miranda s/aprec

(*) Se quedó en los partidores.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 7,95. Dividendo de la Combinada: $ 88,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 27,25. Dividendo de la Trifecta: $ 494,65. Tiempo: 1’ 20” 2/5. Por: Expressive Halo y Turf Legend, de 4 años. Cuidador: D. Novaro. Stud: Don Radium.

2da carrera

Premio: “MONUMENTO A LA BANDERA” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PAN TRISTE 60 M. Junco

2° CRUZADO 58 A. Miranda distanciamiento

3° SOY CAÑITO 59 S. Zárate pczo

4° YANKEE GOLD 58 J. Gómez 1 cpo

5° ER TALENTOSO (*) 58 C. López distanciamiento

6° LUCIE 58 S. Fernández 1 cpo

7° HECHICERO 58 S. Quinteros ½ cpo

U° BANDIDO 58 R. Camiletti ½ cpo

(*) Fue distanciado del 1ro al 5to puesto por las molestias ocasionadas a Yankee Gold.

No corrieron: (7) ENAMORADO. Dividendo del Ganador: $ 7,25. Dividendo de la Combinada: $ 50,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 21,65. Dividendo de la Trifecta: $ 181,35. Tiempo: 14” 1/5. Cuidador: M. Funes. Stud: Difunta Correa San Expedito.

3 ra carrera

Premio: “WAR DUBAI” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VIRGEN TURCA 54 D. Ledesma

2° SEÑORA ENAMORADA 57 R. Zapata 2 cpos

3° GWINETH 56 S. Fernández 3 cpos

4° LAWAL LEF 53 J. Gómez 11 cpos

5° QUEEN OF DUBAI (*) 53 F. Campos 1 ½ cpos

6° VICTORIA PRINCE 54 G. Tempesti 1 cpo

7° LA VIUDA NEGRA 57 L. Caronni cbza

8° REINA VENTOSA 53 W. Escudero ½ cpo

U° LEAVING 57 R. Camiletti s/aprec.

(*) Reclamó contra Gwineth y no prosperó.

No corrieron: (7) LUNITA DE ORO. Dividendo del Ganador: $ 9. Dividendo de la Combinada: $ 32,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,75. Dividendo de la Trifecta: $ 29,40. Tiempo: 1’ 20” 1/5. Por: Ángel Comanche y Señorita Turca, de 4 años. Cuidador: J. L. Corvalán. Stud: El Yeye. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “NORBERTO GABINO SOSA” – (Cat. Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BABY BAILA 56 A. Miranda

2° EVIDENCE NOW 54 D. Ledesma 3 cpos

3° JUANA EMPRESARIA 55 R. Camiletti 4 ½ cpos

4° CAVILOSA 54 G. Tempesti 1 ½ cpos

5° AMIGA LUNA 53 J. Gómez 17 cpos

(*) KITRY 53 S. Quinteros

(*) Fue desmontada faltando 250 metros para el disco.

No corrieron: (6) MI LEALTAD, (8) GLOBAL GUAPA. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 13,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,60. Dividendo de la Trifecta: $ 44,20. Tiempo: 1’ 26” 4/5. Dancing For Me y Baby Sweet Baby, de 3 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo.

5 ta carrera

Premio: “LULISMO” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUCY LIUU 56 W. Escudero

2° WAHKAN 59 I. Ojeda 4 cpos

3° LOOK SUN 56 A. Miranda v/mínima

4° EL SANJUANINO 58 E. Sosa ¾ cpo

5° RECIT COIFEEU 58 R. Zapata 1 ½ cpos

6° TRY DORA 56 G. Tempesti v/mínima

7° EVERY MONTH 58 J. Gómez v/mínima

U° CÓNDOR FABULOSO 58 D. Ledesma 1 cpo

No corrieron: (2) AMPHION NELSON, (8) QUE VIDA BOMBÓN. Dividendo del Ganador: $ 3,75. Dividendo de la Combinada: $ 111,31. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,10. Dividendo de la Trifecta: $ 418,28. Tiempo: 29” 2/5. Por: Lucky Island y Juana Fachera, de 3 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes .

6ta carrera

Premio: “AYN RAND” – (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEÑOR ENAMORADO 56 R. Zapata

2° MESSI CAP 53 W. Escudero ½ cpo

3° PENUCHO 54 G. Tempesti 1 cpo

4° CAZCABEL 57 S. Quinteros 1 ½ cpos

5° CATCHER THE WAY 56 A. Miranda pczo

6° MUÑECO BANKER 55 D. Ledesma ½ pczo

7° CAREO 56 L. Caronni 2 ½ cpos

8° BREWER 56 R. Camiletti cbza

9° CHISPEANTE 55 J. Ortíz cbza

10° MANDIGO 53 E. Sosa ½ cpo

U° BEST SOUL 55 J. Gómez ½ cpo

No corrieron: (8) VALLE EZE. Dividendo del Ganador: $ 5,65. Dividendo de la Combinada: $ 21,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 35,65. Dividendo de la Trifecta: $ 642,55. Dividendo de la Apuesta Triple: acertada con 5 vales, valor del vale $ 843,42. Tiempo: 1’ 27”. Por: Don Incauto y Señal de Amor, de 3 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe.

7 ma carrera - Premio: “FOREST BANKER” – (Categoría Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARCUS TRAIANUS 58 C. López

2° EN CUESTIÓN 58 I. Ojeda cbza

3° MUCCI SIMO 56 L. Caronni 2 ½ cpos

4° TELEPEAJE 54 G. Tempesti ¾ cpo

5° SEATTLE BAR 60 S. Fernández 2 cpos

6° BEHIND THE SUN 56 A. Miranda 1 cpo

7° MONARCA DAN 56 D. Ledesma 10 cpos

8° ANIMAL INSTINCT 53 W. Escudero ½ pczo

9° COCO’S PARK 53 S. Quinteros 6 ½ cpos

U° TORETO 54 J. Gómez 27 cpos

No corrieron: (1) WUNDERLICH, (8) ORPOR, (9) FOCAL POINT, (13) GENOVESI. Dividendo del Ganador: $ 4,60. Dividendo de la Combinada: $ 35,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 32,50. Dividendo de la Trifecta: $ 831,05. Dividendo de la Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 4.217,08. Tiempo: 1’ 38”. Por: Equal Stripes y Mubareraat, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: J. R. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “CHICAGO” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LAKITA 54 W. Escudero

2° RADISSON BLU 56 R. Zapata ¾ cpo

3° SEEKING CANDY 54 G. Tempesti 2 cpos

4° BRUJITA LIZARDI 54 J. Gómez 1 cpo

5° MASTER GENIUS 56 F. Campos 2 ½ cpos

6° LIVENZA 56 S. Fernández 4 ½ cpos

7° BOMBA PAINT 54 D. Ledesma 2 cpos

8° BRANNISTER 56 A. Miranda cbza

9° WEDDING DUBAI 55 R. Camiletti 1 cpo

10° TUFILARO 57 C. Lópéz pczo

11° REAL ART 58 I. Ojeda 1 ½ cpos

12° HALO MARS 56 S. Quinteros 3 ½ cpos

13° AGNELLA 54 E. Sosa 7 ½ cpos

U° ALUNADA 56 L. Caronni 2 1/2 cpos

No corrieron: (5) LUNA CHUPICA, (9) ASIATIC SHOES. Dividendo del Ganador: $ 5,65. Dividendo de la Combinada: $ 96,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 88,95. Dividendo de la Trifecta: $ no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 13” 4/5. Por: Lucky Island y Lingayen, de 2 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes.

9na carrera

Clásico: “MANUEL BELGRANO” – (Categoría Interior) – 1300

metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SUGGESTIVE HONOR 56 S. Fernández

2° BARBERINO 56 D. Ledesma 9 cpos

3° BONITO TIEMPO 56 L. Caronni 4 cpos

4° EMMA COUNTY 54 G. Tempesti 1 cpo

5° TORONTIÑO 56 R. Zapata ½ cbza

6° MALAIKAN 56 F. Campos 1 ½ cpos

7° VERSO TOP 56 R. Camiletti 2 cpos

8° TOMI TREASURE 56 S. Quinteros 1 cpo

9° SUMMER DAYS 54 J. Gómez 1 cpo

10° HOY ME TOCA 56 E. Sosa 2 ½ cpos

11° PEINTRE TRIOMPHE 58 I. Ojeda 1 ½ cpos

U° AIRE PURO 56 A. Miranda 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 20,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 27,85. Dividendo de la Trifecta: $ 259,35. Tiempo: 1’ 17” 2/5 (Igualó récord). Por: Suggestive Boy y Southern Glory, de 2 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: La Gran Fortuna. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Clásico: “SR. HUMBERTO BULLATI” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ALADINO 58 J. Solorza

2° EMILIA ROMAGNA 58 A. Miranda pczo

3° STORMY SALE 58 S. Fernández 1 ½ cpos

U° KEMPEITAI 61 L. Escudero 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,75. Dividendo de la Combinada: $ 7,40. Tiempo: 21” 2/5. Cuidador: P. Guerra. Stud: Sierra Pintada. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera

Clásico: “DÍA DEL PERIODISTA” - (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° KING RULER 58 S. Fernández

2º ENÓLOGA SAM 56 J. Gómez 5 ½ cpos

3º ORIENTAL BEAUTY 54 S. Quinteros 7 cpos

4º ANDRE RIEU 56 L. Caronni cbza

5º RUBBERY 54 F. Campos pczo

6º REY DE LA BAILANTA 59 A. Miranda 8 cpos

7º LITTLE BOY (*) 54 D. Ledesma ½ cpo

Uº STAY VESTIDO 53 G. Tempesti 4 cpos

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (2) DARTH VADER. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 4,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,65. Dividendo de la Trifecta: $ 50,45. Tiempo: 1’ 24” 4/5. Por: Roman Ruler y Kali Marshall, de 4 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: La Gran Fortuna. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.