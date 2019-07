De la Fuente: "Tal vez no dimensionamos lo que vamos a jugar"

Con el equipo confirmado para disputar por primera vez la gran final del Super Rugby, el capitán de Jaguares, Gerónimo De la Fuente, palpitó el partido que se jugará en la madrugada argentina del sábado. La franquicia argentina estará escribiendo una página gloriosa en su corta historia siendo protagonista de la definición del torneo.

A esta instancia se llegó tras atravesar "muchas cosas buenas y malos momentos también", contó desde Christchurch De la Fuente. "El camino hasta acá fue un aprendizaje que nos trajo hasta donde estamos hoy. El camino fue el correcto, con aciertos y errores. Fue un proceso por el que teníamos que pasar y que arrancó con el staff de Aspirina (Raúl) Pérez en 2016 para llegar hasta hoy".

Para Jaguares es la última semana de una temporada que comenzó en enero y se alargó como nunca antes, gracias al arribo a la final. "Lo estoy disfrutando mucho desde que terminó el partido con Brumbies. Fue todo muy rápido y tal vez no dimensionamos lo que vamos a jugar, pero lo estamos disfrutando mucho, el equipo lo siente así. Donde hay dos jugadores juntos en el hotel, se está hablando del partido, de lo que fue todo este año y el proceso que nos trajo hasta acá".

A dos días del gran encuentro, el rosarino formado en Duendes contó que "no vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Sí vamos a armar una estrategia que es lo que hacemos para todos los partidos. Pero nos preocupamos por nosotros. Nuestro juego va a ser el mismo que desarrollamos a lo largo del torneo!.

El ambiente que se respira en el hotel del equipo es muy apacible. La tranquilidad domina cada momento de trabajo, tanto en los análisis de video, las reuniones y los entrenamientos en campo. "Estamos viviéndolo de una manera muy emocional, sabemos que es una final y no hay un equipo que tenga más ganas de ganarla que nosotros. Hablamos mucho con los chicos acerca de la oportunidad que tenemos. Terminó el partido con Brumbies y ya todos estábamos hablando de esta final. Todo el staff trabaja para que todo los nervios y la emoción que tiene el grupo sea pareja y explote en el partido".

La palabra proceso entra nuevamente en escena. La humildad del equipo fue una constante, junto al trabajo y el objetivo claro. Así cierra el capitán con un fuerte mensaje: "El equipo trabajó muchísimo. Los procesos son duros y esta final no es sólo por lo que se hizo este año, sino por los cuatro años anteriores y también, por lo que se hizo mucho más atrás. En el camino hay gente que te apoya y otra que no. Cuando no salen las cosas, son pocos los que están y cuando salen, son muchos los que aparecen. No hay que marearse cuando estás arriba ni desmoronarse cuando estás abajo".

"Los procesos, si creés en lo que hacés, dan resultados. Tardamos cuatro años en llegar a la final de este torneo. Sentir hoy que la gente está identificada con nosotros, es un objetivo logrado. Sabemos que hay chicos en las infantiles de los clubes con la camiseta de Jaguares. Es muy fuerte que un chico se identifique con alguno de nosotros. Te llena de orgullo que esas cosas pasen", concluyó.

