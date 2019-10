Dalilah Muhammad logró un nuevo récord mundial en los 400m con vallas

ALL HAIL THE QUEEN @DalilahMuhammad breaks her own 400m Hurdles WORLD RECORD (52.16) to bring home the at the @IAAFDoha2019 #WorldChampionships️#GOATalert

•#DalilahMuhammad #GOAT #IAAFDoha2019 #WorldAthleticsChamps #doha2019 #WorldChamps #nike #teamusa #hsisports pic.twitter.com/kt99cwu90t