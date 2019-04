Dabove: "Fuimos justos vencedores de la llave"

El entrenador de Argentinos Juniors, Diego Dabove afirmó que su equipo fue "un justo ganador de la llave" de 16avos de final de la Copa de la Superliga ante Independiente, al que eliminó tras empatar anoche 1 a 1 en Avellaneda y sacar provecho del triunfo por 3-2 en la ida como local.

"Estamos satisfechos porque pudimos pasar a un gran rival como Independiente trabándole el circuito de juego en la media cancha. Por eso fuimos justos vencedores de la llave", le indicó Dabove a Télam.

"Y respecto del gol de Independiente, me dijeron que cuando cabeceó Burdisso antes de que la metiera Pablo Pérez, estaba en posición adelantada. Pero yo no voy a decir nada de Facundo Tello porque nunca hablo de los árbitros. Por suerte los muchachos volvieron a meterse en partido y logramos el empate", describió.

Por su parte el zaguero Carlos Quintana coincidió con su entrenador en que "Argentinos en los dos partidos debió remontar un 1-0 abajo. Pero lo pudimos hacer porque tenemos un plantel de jerarquía, que trata de jugar pero también sabe luchar".

"Y en cuanto al choque con Guillermo Burdisso, le pegué un cabezazo pero sin darme cuenta, porque lo golpeé con la nuca y se cortó en la frente, pero me aclaró que no era nada importante y que me quedara tranquilo", explicó el ex Lanús y Talleres, de Córdoba.