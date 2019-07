D'Onofrio viajó a Suiza para declarar ante el TAS

Mientras el plantel de River retorna a Argentina para completar los trabajos de pretemporada en Buenos Aires, Rodolfo D'Onofrio emprendió viaje rumbo a Lausana, Suiza, para declarar ante el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS).

El presidente millonario fue citado por las autoridades para hacer su descargo final sobre los incidentes en la previa a la vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Boca, cuando el micro visitante fuera agredido en las inmediaciones del Monumental.

Mañana se cumplirán siete meses de la final y el TAS aún no se expidió sobre los reclamos de Boca. Básicamente, lo que pide el Xeneize es la descalificación de River y un resarcimiento económico acorde al premio de campeón del torneo más lo que no pudo percibir al no haber estado en el Mundial de Clubes.

TyC Sports