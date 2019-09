D'Onofrio: "La policía va a tener que justificar lo que hizo"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, consideró anoche que "hubo una represión desproporcionada de la policía" en los incidentes del miércoles, en cancha de Lanús, antes del partido por octavos de final de la Copa Argentina que el "millonario" le ganó por 1 a 0 a Godoy Cruz, de Mendoza, y advirtió que "las fuerzas de seguridad van a tener que justificar lo que hicieron".

Desde el Aprevide, su titular, Juan Manuel Lugones, estimó que "se evitó una tragedia, porque hasta se encontró una ametralladora entre los barras detenidos".

Entre los heridos durante los incidentes hay un primo del ex defensor de River Jonatan Maidana, y en total se registraron 51 detenciones.

"LO QUE PASÓ EN LANÚS FUE UNA LOCURA"#FundacionRiverxFOX | Rodolfo D'Onofrio se refirió a los incidentes con los hinchas de River previo al partido por Copa Argentina. pic.twitter.com/kS3FfaASUd — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 20, 2019

"Lo único que le quiero desear es que estén bien a todas las personas que sufrieron y no tenían nada que ver, porque de acuerdo con los videos que vi me pareció que las fuerzas policiales se han excedido. Esa es la impresión que tuve. No me voy a adelantar, pero por lo que vi, los golpeados eran aficionados que iban al estadio como cualquiera de nosotros", dijo D'onofrio a Fox Sports durante la "Sexta Cena Anual Solidaria" que el club celebró anoche en la Sociedad Rural de Palermo.

En ese evento organizado por la Fundación River se subastó el micro de la vuelta olímpica de la Libertadores 2018, entre otros elementos muy caros a los afectos del hincha.

"La policía va a tener que justificar lo que hizo", enfatizó el máximo dirigente "millonario", quien posteriormente sostuvo que "eso no quita que hay una culpa de una minoría que no puede ir a la cancha con armas, con balas. Eso sí es un disparate y ahí está bien lo actuado por la policía".

Uno de los testimonios más fuertes al respecto fue el del hincha Gonzalo Maidana, primo del ex defensor de River, Jonatan Maidana, quien contó que le dispararon y relató las heridas que recibió. "Jony" juega actualmente en Toluca, de México.