¡Cuti Romero goleador! Anotó para Tottenham en la final de la Supercopa de Europa, pero PSG lo empató y hay penales

Cristian Romero convirtió a los 3 minutos del segundo tiempo el 2-0 del equipo inglés sobre los franceses, que lograron ponerse 2-2 en tiempo de descuento.

Cristian Romero convirtió a los 3 minutos del segundo tiempo el 2-0 del Tottenham ante el PSG en la final de la Supercopa de Europa, disputada en el estadio Friuli. Con su tanto, el "Cuti" estiró la ventaja del equipo inglés sobre los franceses.

Así fue el gol del Cuti para poner el 2-0 del Tottenham

El 1-0 había llegado a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Micky van de Ven sorprendió con un cabezazo tras un rebote en el área, luego de un pelotazo largo de Guglielmo Vicario y un remate de João Palhinha que dio en el travesaño.