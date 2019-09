Cuatro variantes tendrán Los Pumas para enfrentar a Tonga

El Head Coach Mario Ledesma confirmó los 23 jugadores que estarán presentes el próximo sábado, desde la 1:45 (hora argentina), en el estadio Hanazono de Osaka, para enfrentar a Tonga por la segunda fecha del Grupo C.

¡Equipo listo para este sábado! Desde la 1.45 hs en el Estadio Hanazono, se juega la segunda fecha de la #RWC2019. En este momento más que nunca, ¡#VamosPumas! #ARGvTGA pic.twitter.com/nwwh02Zwhg — Los Pumas (@lospumas) September 26, 2019

Cuatro variantes tendrán Los Pumas respecto al encuentro ante Francia, del sábado pasado. Julián Montoya, Tomás Lezana, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras ingresarán en reemplazo de Agustín Creevy, Javier Ortega Desio, Nicolás Sánchez y Ramiro Moyano, respectivamente.

Nicolás Fernández Miranda, Assistant Coach, se refirió a la performance del equipo isleño: “Ellos tuvieron un scrum excelente ante Inglaterra y un muy buen maul en los últimos partidos. Mejoraron la obtención, su sistema, tienen orden y si les das tiempo y espacio, son peligrosos. El desafío está en contrarrestar eso de la mejor manera y tener nosotros la iniciativa”.

“Tenemos que imponer nuestro juego desde el primer minuto y si nos toca defender, dominar de entrada. Sin dudas va a pasar por el contacto. Tonga es un equipo muy físico y si nosotros mantenemos nuestras formaciones fijas y redoblamos esfuerzos en la defensa y el punto de encuentro, creo que el partido va a pasar por ahí», explicó Tomás Lezana, octavo titular para este sábado.

Algunas estadísticas de Los Pumas y Tonga

Tonga es el tercer rival de las Islas del Pacífico que jugará ante Los Pumas por una RWC. Los isleños integraron la misma zona que los argentinos en el último mundial, dónde se enfrentaron en Leicester. Los Pumas ganaron el 4 de octubre de 2015, por 45 a 16.

Los otros seleccionados del Pacífico que enfrentaron a la Argentina fueron Fiji (1987) y Samoa (1991, 1995 y 1999)

Del equipo que goleó a Tonga en Leicester hace cuatro años, hay once jugadores del actual plantel: Tuculet, Moroni, de la Fuente, Sánchez, Matera, Lavanini, Petti y Creevy (titulares), Montoya, Alemanno y Cubelli (suplentes), dirigidos en aquella ocasión por Daniel Hourcade.

Sánchez y Montoya fueron los que anotaron puntos en los partidos del 2015: el tucumano había sumado en aquella ocasión 25 tantos y Montoya apoyado un try.

Guido Petti marcó el segundo try consecutivo con la camiseta de la selección, esta vez en su partido número 50. El segunda línea de Los Pumas es el jugador más joven en conseguir esa distinción. Petti consiguió cuatro tries para la Argentina. El último había sido ante Sudáfrica en el amistoso previo al mundial.

Con su inclusión entre los 15 titulares del debut ante Francia, Agustín Creevy quedó a un paso de quedar en la historia grande de Los Pumas como el jugador que jugó más caps en la historia. Creevy igualó a Juan Manuel Leguizamón con 86 partidos, y está a sólo uno del récord de Felipe Contepomi, el jugador que más jugó hasta el momento con 87 partidos.

Fue el 14° partido de Mario Ledesma como Head Coach de Los Pumas, dónde acumula 10 derrotas consecutivas. Con Ledesma el equipo ganó en sólo dos partidos, ante Australia y Sudáfrica, ambos en 2018.

Entre las curiosidades que se dieron este año, Los Pumas volvieron a caer por una diferencia menor de siete tantos. Salvo en el cotejo ante Australia en Salta (13-46), en el resto de los partidos perdieron de manera ajustada: 16-20 vs. Nueva Zelanda; 10-16 vs. Australia, 18-24 vs. Sudáfrica y 21-23 vs. Francia.

En los que va de este 2019, el seleccionado argentino lleva anotados 7 tries y solo dos provinieron de los backs. Emiliano Boffelli anotó ante Nueva Zelanda y Santiago Cordero frente a Sudáfrica. El resto fueron apoyados todos por los forwards. En ese terreno, Guido Petti fue el más efectivo, con dos conquistas en los últimos dos cotejos jugados: uno ante Sudáfrica y otro ante Francia, en el estreno del mundial. El resto de las conquistas fueron de Isa ante los Wallabies, Matera frente a los Springboks y Montoya, ante el elenco galo en Tokio.

Nicolás Sánchez sigue siendo el goleador de este ciclo (anotó 120 tantos desde que asumió Ledesma) además de anotarse en el grupo selecto de jugadores que superaron los 100 tantos en RWC. El tucumano suma 102 puntos y sigue tercero en la lista, detrás de Felipe Contepomi (125) y Gonzalo Quesada (135).

Para el apertura tucumano, el antecedente ante Tonga del mundial pasado representó uno de sus mejores partidos con la camiseta de Los Pumas. En Leicester 2015, Sánchez consiguió la segunda mejor marca de su carrera al sumar 25 tantos. El récord lo tiene ante Japón, en 2016 (logró 29 puntos).

De los 27 tries conseguidos en los 14 cotejos disputados con Mario Ledesma como Head Coach, el podio lo encabezan Emiliano Boffelli, Bautista Delguy y Nicolás Sánchez con cuatro tries. Pablo Matera y Ramiro Moyano los siguen con tres conquistas.

Para Benjamín Urdapilleta los seis puntos conseguidos ante Francia fueron los primeros que anoto en copas del mundo. El apertura lleva nueve tantos en esta etapa con Ledesma, ya que también marcó un penal en el último amistoso ante Sudáfrica.

Fuente: Los Pumas