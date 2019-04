¿Cuándo se puede dar el clásico mendocino en el Reducido?

Hoy se confirmó el cronograma para el comienzo del Reducido de la B Nacional por el segundo ascenso a la Superliga, en el que competirán los dos representantes mendocinos en la divisional: Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, clásicos rivales que podrían enfrentarse en semifinales o, incluso, en la gran final.

La Lepra jugará primero, el sábado, cuando reciba en el Bautista Gargantini a Nueva Chicago a las 16.35 en el partido de ida de los cuartos de final. Mientras que el Lobo verá acción el lunes, a las 21.05 en el Víctor Legrotaglie, frente a Almagro.

Una semana después se disputará el partido de vuelta y ambos están obligados a ganar la serie, ya que en caso de finalizar empatada se clasificarán sus rivales, quienes terminaron mejor posicionados en la tabla final del torneo.

Teniendo en cuenta la tabal final del campeonato, los ocho equipos clasificados al Reducido quedaron ordenados de la siguiente manera:

Sarmiento de Junín Nueva Chicago Almagro Platense Central Córdoba Gimnasia y Esgrima Independiente Rivadavia Brown de Adrogué

Este orden sirvió para definir los cruces de cuartos de final, enfrentándose Sarmiento (1º) vs Brown (8º),y Platense (4º) vs Central Córdoba (5º). Y también servirá para armar los enfrentamientos de semifinales, ya que los cuatro ganadores serán reordenados tomando dicha lista como referencia y se cruzarán 1º vs 4º y 2º vs 3º.

Posible cruce en semis

Teniendo en cuesta este formato, para que haya Superclásico mendocino en semifinales deben ganar, obviamente, los dos equipos mendocinos y, además, Brown de Adrogué debería dejar en el camino a Sarmiento de Junín.

Es que si Brown gana, como terminó último entre los ocho clasificados, ocupará el cuarto lugar en el ordenamiento para semifinales, de manera que el Lobo quedaría segundo y enfrentaría al tercero, Independiente Rivadavia. El primer lugar sería para Platense o Central Córdoba, ya que ambos quedaron mejores posicionados y les daría la ventaja para semis.

Posible cruce en la gran final

En el caso de que Sarmiento de Junín le gane a Brown de Adrogué, y siempre que los mendocinos hagan lo suyo, el Lobo y la Lepra podrían verse las caras únicamente en la gran final por el ascenso, lo que marcaría un hecho histórico para nuestro fútbol.

Si el verde se clasifica a semifinales, entonces Gimnasia quedaría tercero y en semis enfrentaría al segundo, que sería el ganador de Platense-Central Córdoba, mientras que Independiente quedaría cuarto y debería jugar ante el primero, Sarmiento.

Por lo pronto, el Blanquinegro y el Azul tienen la mente puesta en el primer paso, que no será nada fácil, pero los futboleros ya nos animamos a soñar con ver un Superclásico provincial que quedaría en la historia.