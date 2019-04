"Cuando River salió campeón de la Copa dije 'por qué no me quedé'"

Lucas Alario, delantero del Bayer Leverkusen de Alemania, se refirió a su conflictiva salida de River en agosto de 2017 y aseguró en diálogo con Súper Mitre Deportivo: "No me arrepiento de haberme ido, pero cuando salió campeón de la Copa ante Boca dije 'por qué no me quedé', je".

El atacante, que había llegado al Millonario en julio de 2015 y había logrado cuatro títulos (entre ellos la Libertadores de 2015), se fue del club en agosto de 2017 en medio de un conflicto con la dirigencia, enojada porque faltaban pocas horas para el cierre del libro de pases.

"Extraño el día a día de River", contó Alario, al mismo tiempo que aseguró que su relación con D'Onofrio no terminó de la mejor manera porque el presidente no quería que se fuera. "Ojalá en un futuro pueda volver a River, pero depende de muchas cosas", agregó.

Por último, el delantero elogió a Marcelo Gallardo, a quien consideró "uno de los mejores técnicos del mundo" porque "le llega al jugador tanto en lo personal como lo futbolístico".