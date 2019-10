Cristiano Ronaldo posteó un tremendo video para celebrar sus 700 goles

Pese a la derrota por 2 a 1 contra Ucrania que complicó la clasificación de Portugal a la Eurocopa 2020, Cristiano Ronaldo está feliz por llegar a los 700 goles.

El astro portugués llegó a ese número gracias a un penal que convirtió cerca del final del encuentro.

Para festejarlo, decidió publicar un video en Instagram donde repasó otros golazos que hizo en su larga carrera.

Junto a la publicación escribió: "Orgulloso de marcar el gol número 700 de mi carrera. Me gustaría compartir con todos aquellos que me ayudaron a alcanzar esta marca. Hoy no obtuvimos el resultado que queríamos, pero juntos clasificaremos para Euro2020".

CR7 entró al club selecto con todos los tantos que realizó, con él están: Romario, Pelé, Gerd Muller, Puskás y Josef Bican.