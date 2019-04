Crismanich pasó por MDZ y dejó un mensaje para los más chicos

Este fin de semana se realizó en Mendoza un Campus Nacional de taekwondo organizado por la Asociación Mendocina de la disciplina, en conjunto con la Confederación Argentina y el Enard, del cual formó parte nada menos que Sebastián Crismanich, ganador de la medalla de oro en Londres 2012.

El mismo estuvo destinado a chicos nacidos entre 2004 y 2008, ya que a nivel nacional comenzó un programa para captar talentos pensando en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 y los Juegos de París 2024.

Jeovanni Baeza y Sebastián Crismanich en el estudio de MDZ Radio.

Aprovechando su estadía en Mendoza, Crismanich pasó por los estudios de MDZ Radio para dialogar con Santiago Hernandorena en MDZ Social Club sobre el crecimiento de la disciplina y su nuevo rol.

"Soy un poco de todo en este momento. Más allá de mi carrera deportiva hoy busco cumplir otros objetivos dentro el equipo nacional, que a la vez son objetivos míos. Me gustaría ver chicos de Argentina que hoy se están alimentando en las vivencias que estamos participando, en poder capacitar a entrenadores, atletas, y que surjan chicos del interior, tengan la posibilidad de llegar a la Selección argentina y soñar con que en el día de mañana podamos verlos en la tele y que sean medallistas olímpicos", explicó el correntino.

Crismanich dialogó con Santiago Hernandorena en MDZ Social Club.

Teniendo en cuenta que el taekwondo no sólo es un deporte, sino también un arte marcial, Crismanich analizó la importancia de ambos aspectos y consideró que "los mejores atletas tienen y han pasado por la parte marcial porque eso te forma como un deportista íntegro, por la disciplina que te da, el respeto, la humildad. Te lleva a crecer para el día de mañana, que asumás los errores, las cosas que son mejorables y las fortalezas que tenés, y eso lo aprendés en el recorrido y en las clases con el profesor en la parte marcial. Después se complemente con lo deportivo, que es una pequeña parte del taekwondo, quizás la más visible, pero lo más importante es que seas un atleta íntegro".

Finalmente, Crismanich dijo que cuando habla con los chicos que están empezando en el taekwondo "trato de reflejar siempre la historia de cómo comencé, en una ciudad muy pequeña y con recursos para el deporte nulos. Suplimos las carencias con muchísimo esfuerzo con más dedicación de lo que lo hacían los competidores de otros países. Con esa disciplina y respeto que teníamos entre todo el equipo y con un esfuerzo sobrenatural suplir hasta la parte tecnológica que no teníamos. Hoy hay mucho más acceso a material que nosotros no lo teníamos en aquel entonces. Entonces les dejo el mensaje que tengan la confianza y que si dejan el 200 por ciento lo pueden lograr. Hay muchos fenómenos que se pueden ir dando, pero si uno es mezquino con uno mismo en no darlo todo, no tiene chance".

Crismanich, Hernandorena y Baeza.

En su visita a MDZ, Crismanich estuvo acompañado por Jeovanni Baeza, su ex entrenador personal y actual director técnico nacional de juveniles de la Confederación Argentina de Taekwondo: Mariano Belot, coordinador deportivo; y Alejandro Zapata, entrenador de la Selección mendocina.

Escuchá la nota completa: