Crespi sin filtro contra Riquelme: "En política, le paso el trapo"

El acompañamiento de Juan Román Riquelme a Jorge Amor Ameal en las próximas elecciones de Boca pegó fuerte en el club de la Ribera. Por un lado, la oposición contenta; por otro, el oficialismo algo dolido.

Juan Carlos Crespi, candidato a vicepresidente en la lista que apoya Angelici, charló con Radio Cooperativa y le apuntó duro al máximo ídolo de la historia xeneize: "Riquelme me puede ganar en una cancha, pero en política yo le paso el trapo. Sabrá mucho de jugar pero no tiene ni idea de cómo dirigir".

Dejando de lado las diferencias propias de la elección que el ex futbolista hizo y el camino que el mismo tomó, Crespi agregó: "Yo lo felicito a Román que se postuló y eligió estar en un lugar, me parece bien. Escuchó las ofertas y decidió, no me molestó lo que hizo".

Y cerró: "El 8 vamos a ver qué pasa. Estaremos frente a Beraldi, Ameal y nosotros. No contra Riquelme. Yo creo que la gente va a votar con el corazón. Espero ganar y sino, apoyaremos a quienes ganen y corearemos los nombres que haya que corear".