Creevy: "Los malos momentos hay que superarlos con sacrificio y trabajo"

Agustín Creevy ingresó en el segundo tiempo ante Inglaterra y se convirtió en el Puma con mayor cantidad de caps (88) de la historia. Tras lograrlo, hizo un posteo en su Instagram donde, además, aprovechó para dejar un sentido mensaje tras lo sucedido en el Mundial.

"Esto me llena de honor, orgullo y de una profunda emoción. El camino ha sido largo, con situaciones que me han tocado vivir muy buenas y otras no tanto. Creo haber aprendido que los malos momentos hay que superarlos con sacrificio y trabajo, sin rendirse nunca, porque siempre habrá otra oportunidad", escribió quien fuera capitán de Los Pumas en Inglaterra 2015.

Al momento de cerrar, el hooker marcó: "Es muy duro escribir estas palabras en este momento tan doloroso para mí como para todo el equipo, pero tenia la necesidad de hacerlo. Hay que aceptar las dificultades y aprender de ellas como tantas veces lo hemos hecho".