Coudet pierde a Cvitanich para enfrentar a River

Malas noticias para Racing: Darío Cvitanich tiene una distensión en el semimembranoso del miembro inferior izquierdo y no podrá jugar el sábado ante River.

El delantero sintió una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo y por ese motivo le realizaron estudios para determinar si había lesión o no. El diagnóstico fue claro y en principio Cvitanich estaría afuera de las canchas por al menos tres semanas, aunque aún no hubo confirmación oficial de cuerpo médico. El ex Banfield hoy hizo kinesiología.

Otro jugador importante que no estaría frente al Millonario es Matías Zaracho, quien se recupera de una talalgia en el pie derecho, dolencia que lo había obligado a entrenarse de manera diferenciada durante la semana pasada y el lunes.

De este modo, Eduardo Coudet pondría a Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Alexis Soto; Nery Domínguez; Augusto Solari, Diego González, Matías Rojas; Lisandro López y Jonathan Cristaldo.