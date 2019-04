Coudet habló de su continuidad y de la situación de Centurión

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, brindó hoy una entrevista a la señal TNT Sports en la que habló de varios temas, entre ellos su continuidad en la Academia y la situación de Ricardo Centurión, quien fue apartado del plantel y se perdió la definición del campeonato.

Sobre el primer punto, el DT dijo que "estamos muy tranquilos, nosotros en el cuerpo técnico, los directivos, estamos en contacto todos los días. Todos los días hay directivos acá. Estamos en comunicación".

Puntualmente, sobre si seguirá o no a partir de julio, el entrenador afirmó que "todavía no se dio el momento ni el tiempo para poder sentarse a hacer un análisis o hablar. Realmente a mí me han venido a buscar más de una vez de otros clubes y acá estoy"

Coudet agregó que "vamos a tener que sentarnos en algún momento como cuerpo técnico, hacer un análisis. Pero hoy quedan 3 meses y pensamos, nosotros y ellos, que no hay ningún apuro porque esto se haga ya. No es algo que nos quite el sueño ni a la directiva ni a nosotros como cuerpo técnico, así que estamos muy tranquilos de las dos partes".

Por otra parte, ante la consulta sobre la situación de Centurión, Coudet reconoció que recibió un mensaje del futbolista y afirmó que "le contesté, es parte de esto, eso nadie se lo va a quitar". Y luego agregó que "yo no tengo ningún problema. No soy quien para juzgar a las personas, creo que es un buen chico".

Finalmente, sobre su decisión de apartarlo del plantel luego de la derrota frente a River, el Chacho explicó que "uno no está capacitado para un montón de cosas, pero sí para conducir un grupo, para eso me preparé. Tomo las decisiones que creo que son las correctas. Después, eso no quiere decir que yo pueda juzgar a alguien como persona o por lo que ha hecho. Obviamente que el club después decidirá, yo no tengo ningún problema de que Ricky esté acá en el estadio, en los festejos".

