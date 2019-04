Copa de la Superliga: Colón y Tigre terminaron en cero

Colón de Santa Fe y Tigre empataron sin abrir el marcador, en el encuentro que abrió esta noche la flamante Copa de la Superliga de Fútbol.

El partido se llevó a cabo en el estadio del club santafesino y contó con el arbitraje de Patricio Loustau.

Con el destino ya definido, el "Sabalero" que quedó lejos de la clasificación a las copas, el "Matador" que descendió a la B Nacional a pesar de la gran remontada en el tramo final de la Superliga (terminó en zona de Sudamericana), los dos se entregaron para completar un partido entretenido en Santa Fe.

EL 0-0 ENTRE COLÓN Y TIGRE EN EL CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES#CopaSuperligaxFOX | De esta manera se dio el primer partido del certamen en Santa Fe.



¡Descarga la APP! https://t.co/sdwkOFsaQe pic.twitter.com/9QvuYaG8kY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 13, 2019

Sin otra presión que la de ir avanzando en este torneo flamante y que entrega vacantes para las competencias continentales, Colón y Tigre priorizaron la búsqueda del arco rival y así se sucedieron las ocasiones de peligro.

Tigre, con la conducción de Montillo, fue más punzante en el primer tiempo, y Colón creció en el complemento de la mano de Zuqui, pero los dos equipos estuvieron imprecisos en la definición y debieron conformarse con la igualdad.

El equipo de Néstor Gorosito se llevó un empate y los santafesinos, al menos, dejaron su arco en cero: en este certamen, y de ser necesario, tendrán doble validez los goles de visitante.

Los de Victoria extendieron su invicto desde que llegó "Pipo" Gorosito a la dirección técnica: ahora suman cinco victorias y tres empates.

Los de Santa Fe, que en la Superliga cambiaron de DT (se fue el uruguayo Julio Comesaña y llegó Pablo Lavallén), acumulan diez fechas sin victorias.

La revancha se jugará en la cancha de Tigre, en día y horario a confirmar, y el ganador se enfrentará en los octavos de final con el vencedor de la llave entre San Martín de Tucumán (también descendido) y Unión de Santa Fe.

- Síntesis -

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Damián Schmidt y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia y Gabriel Esparza; Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Galmarini, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi y Lucas Rodríguez; Lucas Menossi y Agustín Cardozo; Diego Morales, Walter Montillo y Lucas Janson; y Federico González. DT: Néstor Gorosito.

Cambios: en el segundo tiempo, 11m Nicolás Colazo por Janson (T), Juan Cruz Zurbriggen por Leguizamón (C), 24m Juan Cavallaro por Morales (T), 29m Franco Zuculini por Chancalay (C), 38m Santiago Pierotti por Estigarribia (C) y 39m Alexis Niz por Galmarini (T).

Amonestados: Bernardi, Pierotti (C); Canuto, Galmarini, Colazo (T).

Árbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Colón de Santa Fe.