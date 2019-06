"Tengo la sensación de que no nos van a atropellar", dijo el ex DT Vinotinto

El próximo viernes Argentina enfrentará a Venezuela en el Maracaná por los cuartos de final de la Copa América y el crecimiento de la Vinotinto en los últimos años, sumado a las desprolijidades que ha tenido la AFA, hacen pensar que será un partido parejo, y así lo analizó César Farías, ex DT de la Selección venezolana.

"Tengo la sensación de que no nos van a atropellar" comenzó diciendo el también ex entrenador de The Strongest de Bolivia en diálogo con Fox Sports, y remarcó que "creo que llevamos una ventaja desde el banquillo y es por la experiencia de Dudamel en las inferiores y lo que vivió en la Copa América anterior".

"TENGO LA SENSACIÓN DE QUE NO NOS VAN A ATROPELLAR"#FOXRadio #FOXenBrasil | César Farías, ex entrenador de Venezuela, hizo referencia a la tarea que realiza el actual DT de la Vinotinto y admitió que "La experiencia de Dudamel es una ventaja que tenemos" pic.twitter.com/7NSFSb1ere — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de junio de 2019

Farías se refirió al crecimiento del fútbol de su país en los últimos años y señaló que "hoy Venezuela tiene jugadores mucho más curtidos, que tienen muchos años en Europa, que han podido pasar por las menores y llegar a una final de un Mundial".

"HOY VENEZUELA TIENE JUGADORES MUCHO MÁS CURTIDOS"#FOXRadio #FOXenBrasil | César Farías, ex entrenador de Venezuela, analizó el venidero choque entre la Vinotinto y Argentina y remarcó: "Venezuela está haciendo buen fútbol, pero enfrente está Messi". pic.twitter.com/51bIkonXAl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de junio de 2019

Por otra parte, manifestó que "el partido del viernes es de pronóstico reservado. Venezuela está haciendo buen fútbol, pero enfrente está Messi".