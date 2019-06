Suárez terminó llorando sin consuelo al errar su penal

Luis Suárez jugó un buen partido, hizo todo lo que pudo para que, después de los 90 minutos reglamentarios, Uruguay mandara en el marcador. No descansó y se exprimió al máximo para torcer la defensa peruana, pero no hubo manera. Unas veces por la falta de acierto, otras por la intervención de los rivales e, incluso, por la revisión que hizo el VAR de un tanto que no valió por fuera de juego a los 73'.

El 0-0 se mantuvo hasta el final y Luis Suárez fue el responsable de patear el primer penal que terminaría siendo el único no convertido. Disparó algo centrado y a media altura, facilitando el rechazo de Gallese.

Apenas terminado el partido y con Uruguay eliminado, Luis Suárez no pudo reprimir las lágrimas y empezó a llorar sobre el césped. Sus compañeros y algunos rivales intentaron animarlo sin éxito.

El delantero terminó destrozado, muy afectado por haber sido el único futbolista de su Selección que erró en su lanzamiento.