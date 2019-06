Simeone analizó el presente de la Selección: "Messi necesita del equipo"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, brindó una entrevista a Agenda Fox Sports en la que habló de la actualidad de la Selección y del rol de Lionel Messi.

Al entrenador le pidieron que hiciera un paralelismo entre lo que vivió como compañero de Maradona y lo que vive el crack del Barcelona con la Albiceleste: "A mí me tocó la suerte de jugar con Diego y te podes imaginar las barbaridades que me decía cuando conducía o no se la pasaba, cuando elegía mal. Va en la personalidad de cada futbolista".

"Como Messi en este caso, que está claro que en cualquier momento va a resolver el juego. Pero evidentemente necesita del equipo, necesita de cada uno de los que componen el equipo. Que logren tener esa seguridad y confianza que lo alejen del 'imán' que es Messi", aseguró Simeone.

"El lo único que quiere es ganar, no le importa nada más, ni las comparaciones. Si a él lo potenciás, él va a jugar. El sistema del Barça no es el más apropiado para él y juega igual y hace 200 millones de goles. Si no fuera por una noche fatídica con Liverpool, ganaba la Champions, la Copa España. Él quiere hacer goles, hacer goles, hacer goles, hacer goles y quiere ganar", agregó el Cholo.

Además, Simeone habló de la intimidad del plantel y dijo que "no sabemos lo que pasa internamente entre ellos. Los que tienen que ser una esponja y absorber lo de los grandes lo hacen más despacio. En vez de explotar la situación quizas para muchos es una responsabilidad hasta sentarse a jugar al truco con Messi. Talento tienen, ojalá logren tener esa seguridad y esa libertad para jugar".

Finalmente, el Cholo habló de la posibilidad de ser en algún momento el entrenador de la Selección: "Es una opción. Yo creo que el entrenador de la Selección tiene que ser alguien que está conviviendo todo el tiempo en la Argentina, nosotros llevamos 15 años en Europa. Y no es el mejor entrenador de turno aquél que en la Selección argentina pueda rendir mejor", y elogió el trabajo de Marcelo Gallardo, al que consideró que conoce más la realidad del país.