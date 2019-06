Scaloni: "El segundo tiempo fue digno de Argentina"

El entrenador del Seleccionado argentino de fútbol habló en conferencia de prensa luego de la dura derrota sufrida ante Colombia en el debut en la Copa América 2019 y asumió la responsabilidad por el flojo rendimiento del equipo, sobre todo en la primera parte.

"El segundo tiempo fue de lo mejor", rescató Lionel Scaloni, y luego explicó que "hicimos dos o tres ajustes, el equipo salió a buscar más. Hubo un cambio de actitud, hablamos bastantes cosas. El segundo tiempo fue digno de Argentina, Colombia es un buen equipo".

En su análisis del partido y de cómo Colombia superó a la Albiceleste en la primera mitad, el DT analizó que "creo que los últimos 25' del primer tiempo ellos tenían un centrocampista más y hacían que estemos más bajos y no lográramos salir. Eso hace que te vayas metiendo atrás".

Luego amplió y agregó: "El segundo tiempo te diría que fue muy bueno. El gol te lo hacen de contragolpe. Nadie se quedará con eso, pero nosotros sí y las cosas para corregir ya las tenemos anotadas".

"En todo gol hay errores y cosas para corregir, pero no me interesa echar la culpa a alguien. Acá perdemos todos y lo vamos a corregir entre todos".

Por otra parte, al ser consultado sobre el cambio de Sergio Agüero, quien salió por Matías Suárez cuando parecía que el partido pedía tener a dos puntas, explicó que "Suárez es delantero, puede jugar por izquierda o de 9, en ese momento preferí hacer ese cambio".

Finalmente, Scaloni también ensayó un cuestionamiento sobre el deficitario estado del campo de juego del Arena Fonte Nova de Salvador, escenario del cotejo.

“Quiero remarcar lo mal que estaba la cancha. Fue el primer partido, no me quiero imaginar lo que será más adelante. No corresponde para estos jugadores”, cerró el DT.