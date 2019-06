Scaloni: "El equipo se sacó el miedo"

Lionel Scaloni se mostró satisfecho tras la victoria, resaltó el compromiso del equipo para conseguir la victoria y resumió la mejora con una frase: "El equipo se sacó el miedo".

"Empezamos bien, como siempre, con mucha personalidad, presionando arriba. Después ellos empezaron a dominar la pelota y nos crearon superioridad numérica, pero creo que estuvimos bien. Tuvieron la pelota, pero no nos hacían daño, sobre todo con la presión. El segundo tiempo fue otro partido, todo el equipo ajustó la manera de ir a buscar el rival y fuimos más completos", agregó.

Volvió a resaltar que "estamos en una transición y es positivo que jugadores tan jóvenes hayan jugado este partido. Hoy todas las líneas se vieron comprometidas y estamos satisfechos porque el equipo mejoró",

Una vez más, Scaloni fue crítico con el estado del campo de juego y ésta vez fue tajante en sus dichos: "No se puede jugar en esta cancha. La otra vez lo dije y me criticaron o lo tomaron como excusa pero no es así".