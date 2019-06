Otamendi, agradecido: "Armani me salvó"

El defensor del seleccionado argentino de fútbol, Nicolás Otamendi, remarcó anoche que su compañero, el arquero Franco Armani, lo salvó del error que cometió, al contener un tiro penal en el partido que su equipo empató 1-1 con Paraguay, por la Copa América Brasil 2019, en Belo Horizonte.

"Armani me salvó. No ví al jugador (Derlis González) que entraba, me lo comí", confesó el zaguero del Manchester City inglés, que cometió la infracción en el área que determinó el penal para Paraguay que cobró el árbitro brasileño Wilton Sampaio.

A los 17 minutos del segundo período, el guardavallas de River Plate se reinvindicó de una floja noche en el estadio Mineirao y le detuvo un penal ejecutado por el propio González.

Otamendi, de floja labor, remarcó que el conjunto de Lionel Scaloni falló “muchos pases por querer jugar entre líneas”.

El jugador surgido en las divisiones formativas de Vélez comentó que el equipo del cordobés Eduardo Berizzo se hizo más peligroso “cuando defendía, por la velocidad que tuvo en las contras”.

“En el segundo tiempo tuvimos más paciencia. Llegó el gol, porque lo buscamos”, dijo Otamendi.

“Estamos obligados a clasificarnos de ronda. Necesitamos corregir los errores que cometimos”, expresó el defensor, de cara al partido del domingo ante Qatar, en Porto Alegre, por la tercera y última fecha del grupo B de la Copa América.