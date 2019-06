La Volpe destruyó a la Selección Argentina

Ricardo La Volpe fue muy crítico luego del debut de la Selección Argentina ante Colombia y le apuntó a la falta de protagonismo que tuvo el conjunto de Lionel Scaloni. “Se vio algo intrascendente y sin fútbol en la Selección”, expresó el actual DT de Toluca.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, La Volpe manifestó que “se vio lo que se viene viendo” e hizo foco en dos cuestiones muy puntuales: “Hubo falta de protagonismo y no hubo buena circulación de pelota”, expresó el Bigotón con su habitual estilo.

“Hay que decir la verdad y hablar con fundamentos. No hay transición de balón y no hay fútbol en la mitad de la cancha hace años. Cuando Argentina ataca siempre hay cuatro jugadores atrás de la pelota, por lo que nunca vas a tener mano a mano”, especificó el ex DT de Boca y Vélez, en otros, para luego seguir con tu crítica: “Me extraña que no haya una mejoría. Uno espera que con los jugadores que tiene Argentina cambie, pero seguimos en la misma… No hay trabajo colectivo para poder trascender”.