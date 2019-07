La revelación de Dani Alves sobre el polémico arbitraje

Más allá de las duras críticas de Lionel Messi, Sergio Agüero o Lionel Scaloni, una de las declaraciones más llamativas que graficaron el desempeño del ecuatoriano Roddy Zambrano la realizó Dani Alves, líder, capitán y figura del primer finalista de la Copa América 2019.

"Yo también me quejo del arbitraje. No me gusta hablar de los árbitros, pero me pareció que estaba más nervioso que nosotros. Por eso nosotros tratamos de enfocarnos siempre en el trabajo. En hacer las cosas bien", aseguró.

Implicado en una de las jugadas polémicas de la noche, Alves negó haberle cometido penal al Kun Agüero en la previa del segundo gol brasileño: "Me pisó él. Segurísimo. Cuando él quiso desmarcarse, se dio vuelta y me pisó. Tendría que haber cobrado falta para nosotros", sostuvo.