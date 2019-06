Tras el 2-0 de Colombia sobre Argentina el pasado sábado en Salvador Bahía, las críticas sobre el estado del campo de juego del Arena Fonte Nova comenzaron a saltar. El principal crítico fue el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, quien encendió la mecha.

"La verdad es que deja mucho que desear. Fue el primer partido y no me quiero imaginar lo que va a ser de acá en adelante. No corresponde (un campo de juego así) para estos futbolistas", disparó.

A él se le sumó el vestuario colombiano. El DT portugués que maneja los hilos cafeteros, Carlos Queiroz, también habló del campo de juego. "Los directivos tienen que pensar que el fútbol está dentro del campo y no afuera", dijo.

Estas críticas calaron hondo y hoy llegó la respuesta del lado de la Conmebol, que emitió un comunicado a través del Comité Organizador: "El césped del Arena Fonte Nova está en excelentes condiciones, atendiendo todos los requisitos como la altura del corte, traza, humectación, compactación y resistencia. Durante el partido entre Argentina y Colombia la pelota rodó sin ninguna dificultad y el césped no estaba resbaladizo".